Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону — Finance.ua

Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону Вчора 19:48 — Аграрний ринок

Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону, topor.od.ua

Блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до дефіциту та подорожчання імпортних продовольчих товарів.

Про це повідомив в інтерв'ю перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький агентству УНІАН

«Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі, тому що, на жаль, українське виробництво в тимчасовій окупації. А також інших продуктів, які в нас не вирощуються. Наприклад, цитрусових, бананів. Також морепродуктів, бо в нас зараз немає доступу до моря, щоб повноцінно їх виловлювати. Це не обов’язково щось „лакшері“ — це навіть звичайний хек і інша заморожена риба», — сказав він.

Висоцький зазначив, що через військові ризики повноцінно водний шлях ще не працює. Раніше Україна в основному імпортувала продукцію контейнерами через Одесу, тепер це все пішло автомобільним транспортом, і альтернативи немає.

«Тож є ризики, по-перше, дефіциту, а по-друге — такого здорожчання, яке більшість собі не зможуть дозволити. Тому з точки зору економіки, по імпорту того продовольства, яке в нас не вирощується і не збирається, блокування кордону б'є, на жаль, досить суттєво», — сказав він.

Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна, ми розповіли у статті за посиланням нижче:

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