Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону — Finance.ua
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Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону

Аграрний ринок
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Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону
Від солі до бананів: що може подорожчати в Україні через блокаду польського кордону, topor.od.ua
Блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до дефіциту та подорожчання імпортних продовольчих товарів.
Про це повідомив в інтерв'ю перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький агентству УНІАН.
«Можуть виникати дефіцити, починаючи з солі, тому що, на жаль, українське виробництво в тимчасовій окупації. А також інших продуктів, які в нас не вирощуються. Наприклад, цитрусових, бананів. Також морепродуктів, бо в нас зараз немає доступу до моря, щоб повноцінно їх виловлювати. Це не обов’язково щось „лакшері“ — це навіть звичайний хек і інша заморожена риба», — сказав він.
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Висоцький зазначив, що через військові ризики повноцінно водний шлях ще не працює. Раніше Україна в основному імпортувала продукцію контейнерами через Одесу, тепер це все пішло автомобільним транспортом, і альтернативи немає.
«Тож є ризики, по-перше, дефіциту, а по-друге — такого здорожчання, яке більшість собі не зможуть дозволити. Тому з точки зору економіки, по імпорту того продовольства, яке в нас не вирощується і не збирається, блокування кордону б'є, на жаль, досить суттєво», — сказав він.
Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна, ми розповіли у статті за посиланням нижче:

Блокада кордону зі сторони Польщі

За матеріалами:
РБК-Україна
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