Перевізники Польщі посилюють блокування «Шегині». В ДПСУ пояснили, чому обрали ці КПП — Finance.ua

Перевізники Польщі посилюють блокування «Шегині». В ДПСУ пояснили, чому обрали ці КПП Сьогодні 09:47

Польські перевізники продовжують блокувати чотири КПП на кордоні з Україною. При цьому пункт пропуску «Шегині», який було заблоковано з 23 листопада, почнуть блокувати цілодобово вже з 27 листопада.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

Як розповів чиновник, станом на ранок, за інформацією польських прикордонників, на цих 4 напрямках — «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчева», «Рава-Руська-Хребенне», «Медика — Шегині» — в чергах на території Польщі в бік України перебувало десь 3,5 тисячі вантажних ТЗ.

«Найбільше — навпроти пункту пропуску „Шегині“, а також навпроти КПП „Рава-Руська“. При цьому додам, що наприклад біля пункту пропуску „Шегині“ учасники акції блокують рух з 23 листопада та до сьогодні (26 листопада — Ред.) у денний час з 9:00 до 20:00 (за польським часом). І від завтра блокування має розпочатись цілодобово», — розповів він.

Чому польські перевізники обрали саме ці чотири КПП?

За словами Демченка, треба розуміти, що це ті чотири напрямки, де кордон можуть перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонни, бо інші пункти пропуску на кордоні з Польщею можуть приймати вантажівки до 7,5 тонни.

«Тобто та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде максимально заблокований», — пояснив представник ДПСУ.

Cитуація на кордоні з Польщею

З 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року. У результаті, в перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною — «Ягодин-Дорогуськ», «Краковець-Корчева», «Рава-Руська-Хребенне», випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину. Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили і пункт пропуску «Медика — Шегині».

На данний момент Україна вже зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників.

Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна, ми розповіли у статті за посиланням нижче:



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