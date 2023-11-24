Чому розпочався страйк на кордоні з Україною, та чого хочуть польські перевізники — Finance.ua

Чому розпочався страйк на кордоні з Україною, та чого хочуть польські перевізники Вчора 17:00 — Казна та Політика

Чому розпочався страйк на кордоні з Україною, та чого хочуть польські перевізники

У червні 2022 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про так зване транспортне безвіз. Подібний документ підписала Молдова.

За умовами цієї угоди скасовується необхідність українським перевізникам отримувати відповідні дозволи для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень до країн ЄС та дозволяє уникнути зупинення експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

З 6 листопада польські перевізники розпочали безстроковий протест. Їхні головні вимоги до уряду України: повернення практики дозволів для українських перевізників та заборона українським компаніям реєструвати свої філії в ЄС.

Загалом тема дозволів на транзитні автоперевезення вже кілька років є суцільною проблемою у відносинах із Польщею. Почалося все ще 2018 року, коли Варшава в односторонньому порядку зменшила кількість дозволів для українських автоперевізників із 200 тисяч до 160 тисяч.

Страйк спричинив повну зупинку руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною: «Дорогуськ — Ягодин», «Корчева — Краковець», «Гребенне — Рава-Руська». А з 23 листопада до польських перевізників приєдналися фермери та почали блокувати четвертий пункт пропуску «Медика — Шегіні».

Офіційним організатором страйку є нещодавно створений Комітет захисту перевізників та роботодавців у сфері транспорту. Очолює його Рафал Меклер. Він є головою люблінського центру ультраправої та антиукраїнської партії «Конфедерація» та балотувався від неї на парламентських виборах 2019 року. Хоча Меклер наполягає, що їхня акція має виключно економічний характер і про політику не йдеться.

До речі, «Конфедерація» — єдина у Польщі політична сила, яка відкрито підтримала блокаду українського кордону. Представник партії Кшиштоф Босак, який зустрічався з мітингувальниками, говорив, що польські перевізники «борються з недобросовісною конкуренцією Сходу» і перебувають у «нерівних умовах з Україною».

Чого хочуть польські перевізники?

Польські перевізники приносять до своєї країни 7% ВВП. Вони непогано заробляли на перевезеннях до росії, але після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Польща втратила доступ до ринків росії та білорусі.

Поляки хотіли відновити свої позиції, нарощуючи частку перевезень в Україні, але ми маємо своїх гравців на ринку.

Також по наших сусідах б'є втрата доступу до українських водіїв, адже у самій Польщі їх не вистачає. Поляки навіть вимагають, щоб Україна відкрила їхнім перевізникам доступ до системи Шлях. Адже водій-українець на фурі з польськими номерами, заїхавши до України, не зможе виїхати назад.

Польські перевізники висунули Україні шість вимог, про які в про які в інтерв'ю Forbes розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач:

повернути систему дозволів для українських перевізників;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень ЄКМТ;

заборонити реєстрацію компанії у Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

створити окрему чергу для польських перевізників до «ЄЧерги» для авто на номерах ЄС;

створити окрему чергу усім кордонах для порожніх фур;

надати польським перевізникам доступ до системи «Шлях».

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