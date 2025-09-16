Корейські компанії долучаться до відбудови України: підписано меморандум Сьогодні 12:13 — Казна та Політика

Агентство відновлення та Асоціація виробників будівельної техніки Республіки Корея підписали у Сеулі меморандум про співпрацю, у межах якого планується відкрити в Україні центр з підготовки операторів важкої техніки.

Крім того, документ відкриває шлях для участі корейських компаній у відбудові.

Про це у Телеграмі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

«Підписали Меморандум про співпрацю між Агентством відновлення та Асоціацією виробників будівельної техніки Республіки Корея. Домовленості передбачають створення в Україні навчального центру, де готуватимуть операторів екскаваторів, кранів, бульдозерів та іншої важкої техніки», — йдеться в повідомленні.

Центр буде оснащений сучасними симуляторами та обладнанням, щоб навчання відбувалося за корейськими стандартами. Це дозволить швидко і якісно готувати спеціалістів, які працюватимуть на відбудові українських міст і сіл.

За словами Кулеби, програми навчання у центрі будуть доступними для ветеранів, жінок і молоді. Це створює нові можливості для українців долучитися до відбудови країни та отримати роботу у сучасному секторі будівництва.

