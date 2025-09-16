0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Корейські компанії долучаться до відбудови України: підписано меморандум

Казна та Політика
22
Агентство відновлення та Асоціація виробників будівельної техніки Республіки Корея підписали у Сеулі меморандум про співпрацю, у межах якого планується відкрити в Україні центр з підготовки операторів важкої техніки.
Крім того, документ відкриває шлях для участі корейських компаній у відбудові.
Про це у Телеграмі повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
«Підписали Меморандум про співпрацю між Агентством відновлення та Асоціацією виробників будівельної техніки Республіки Корея. Домовленості передбачають створення в Україні навчального центру, де готуватимуть операторів екскаваторів, кранів, бульдозерів та іншої важкої техніки», — йдеться в повідомленні.
Центр буде оснащений сучасними симуляторами та обладнанням, щоб навчання відбувалося за корейськими стандартами. Це дозволить швидко і якісно готувати спеціалістів, які працюватимуть на відбудові українських міст і сіл.
За словами Кулеби, програми навчання у центрі будуть доступними для ветеранів, жінок і молоді. Це створює нові можливості для українців долучитися до відбудови країни та отримати роботу у сучасному секторі будівництва.
За матеріалами:
Finance.ua
КабмінІнвестиції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems