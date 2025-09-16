0 800 307 555
Кабмін схвалив три антикорупційні законопроєкти: що вони передбачають

Казна та Політика
Кабінет Міністрів ухвалив кілька законопроєктів, спрямованих на вдосконалення процедур боротьби з корупцією. Ініціативи стосуються спеціальних перевірок, порядку розгляду справ у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) та надсилання рішень у справах про корупційні правопорушення.
Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
Уряд підкреслив, що ухвалені зміни відповідають рекомендаціям Європейської комісії щодо членства України в ЄС. Вони спрямовані на посилення боротьби з корупцією та забезпечення належної динаміки судових справ.

Спрощення спеціальних перевірок

Уряд підтримав законопроєкт № 14035, який пропонує оптимізувати процедуру проведення спеціальних перевірок під час воєнного стану.
Зокрема, перевірка не проводитиметься, якщо особа звільняється та призначається не пізніше наступного робочого дня на іншу посаду в межах одного органу чи на політичну посаду, і якщо перевірку вже було здійснено під час воєнного стану. Це стосується посад із підвищеним корупційним ризиком та відповідальних чи особливо відповідальних посад.

Зміни до розгляду справ у ВАКС

Схвалено також законопроєкт № 14033, який вносить зміни до Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.
Документ передбачає:
  • скасування обов’язкового колегіального розгляду цивільних та адміністративних справ у першій інстанції;
  • можливість розгляду справ про необґрунтовані активи та їх стягнення в дохід держави одноособово або колегією суддів залежно від складності.
Законопроєкт розроблений на виконання Антикорупційної стратегії на 2021−2025 роки та є частиною Дорожньої карти з питань верховенства права.

Надсилання рішень у корупційних справах

Законопроєкт № 14034 передбачає обов’язкове надсилання копій рішень у справах про корупційні правопорушення електронною поштою керівникам органів чи установ, де працює особа, стосовно якої ухвалено рішення. Це дозволить оперативно вирішувати питання щодо її дисциплінарної відповідальності.
Також у протоколах про адміністративні правопорушення планується обов’язково зазначати адресу електронної пошти відповідного органу чи установи.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
