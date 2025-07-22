Свириденко вважає, що українці «надмірно роздувають» проблему корупції в Україні — Finance.ua

Свириденко вважає, що українці «надмірно роздувають» проблему корупції в Україні Сьогодні 12:30

Фото: Bloomberg, www.bloomberg.com

На думку нової очільниці уряду, українське суспільство надмірно роздуває проблему корупції в Україні.

Про це вона заявила у своєму інтерв’ю для Bloomberg

Як пише видання, Свириденко «намагалася применшити значення проблеми корупції», посилаючись на дані опитування, яке зафіксувало, що хоча переважна більшість вважає корупцію поширеним явищем, набагато менше людей стикалися з нею.

«Відверто кажучи, в українському суспільстві та певних соціальних групах це питання перебільшується», — сказала прем’єр-міністерка.

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Водночас, каже Свириденко, зовнішні спостерігачі «оцінюють Україну за іншими показниками».

Вона також підтримала відхилення урядом кандидатури до Бюро економічної безпеки — хоч цього і вимагали МВФ та Європейська комісія, і навіть попри те, що кандидат був схвалений комітетом.

«Кабінет Міністрів діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали номінанта від відбіркової комісії, проголосували колективно та повернули рішення до комісії», — сказала Свириденко.

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Як пише Bloomberg, Свириденко пообіцяла вирішити всі нагальні питання, зокрема впровадити заходи боротьби з корупцією в рамках чинної програми.

Довідка Finance.ua:

за даними опитування КМІС, 92% населення вважають, що корупція є скоріше або дуже серйозною проблемою. У 2024 році половина опитаних висловили думку, що за останні 12 місяців рівень корупції зріс;

водночас частина українців стикається з проявами побутової корупції. Є сфери, де хабарі вимагають найчастіше, і за останній рік ситуація погіршилася. Зокрема, 29% респондентів заявили, що керівництво шкіл та вчителі вимагали хабаря (грошей, подарунка, протекції, послуги). Ще 26% повідомили про вимагання хабарів при отриманні медичних послуг (включаючи лікарів, співробітників лікарень, поліклінік, аптек);

(грошей, подарунка, протекції, послуги). Ще 26% повідомили про (включаючи лікарів, співробітників лікарень, поліклінік, аптек); дослідники також запитали, яке покарання важають українці справедливим для корупціонерів. Більшість зазначили, що вважатимуть рішення справедливим, якщо чиновник-корупціонер отримає 10 років реального терміну з конфіскацією майна.

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