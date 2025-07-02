В Україні зросла кількість рішень у справах про корупцію (інфографіка) — Finance.ua

В Україні зросла кількість рішень у справах про корупцію (інфографіка) Сьогодні 11:02 — Кримінал

В Україні зросла кількість рішень у справах про корупцію (інфографіка)

За даними Єдиного державного реєстру осіб, з січня по травень цього року було винесено понад 2 тисячі судових рішень стосовно осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Це на 37% більше, ніж торік, проте все ще менше, ніж до початку великої війни. У 97% випадків корупціонери відбуваються штрафом.

Про це повідомляє Опендатабот.

«2 032 рішення винесли суди по справах про корупцію за пʼять місяців 2025 року. За рік рішень побільшало на 37%. Втім це все ще менше, ніж за такий самий період 2021 року», — сказано в повідомленні.

Кількість рішень поступово зростає після великого спаду після початку повномасштабної у 2022−2023 роках. Тоді подання декларацій було необов’язковим та відтермінованим, річна кількість рішень скоротилася майже втричі.

Інфографіка: Опендатабот

Майже 5 тисяч рішень винесли суди після повернення обов’язкового подання декларацій у термін у 2024 році. До слова, тоді мали подати також декларації й за попередні роки, якщо це не було зроблено раніше.

Де найчастіше карають корупціонерів

Найактивніше карають за корупційні правопорушення суди у Вінницькій області — там уже винесли 182 рішення, це 9% від загальної кількості.

Наслідують Одеська (168), лідер минулих років — Львівська (147), а також Дніпропетровська (116) та Київська (115) області.

Інфографіка: Опендатабот

Понад 73% усіх рішень цьогоріч стосуються статті щодо порушення вимог фінансового контролю — 1487.

«Іншими словами, посадовці не подають або подають з порушеннями свої декларації. За рік таких рішень побільшало у 5 разів — ймовірно, перевірили декларації, що накопичилися за попередні періоди», — пояснили в Опендатабот.

Натомість рішень за хабарі, поменшало майже удвічі — до 347. А за порушення, пов’язані з конфліктом інтересів, суди карають майже на 80% рідше. Цьогоріч це лише 70 рішень.

Види покарання

У переважній більшості випадків — 97% — корупціонерам призначають просто штраф.

Реальні терміни ув’язнення отримали лише 44 особи.

Суми штрафів залежать від порушення та мають чималий розбіг: від 850 грн до 680 тисяч грн. Те саме стосується й термінів позбавлення волі за корупцію: від 1 до 10 років.

Інфографіка: Опендатабот

Людина, яка потрапляє до Реєстру корупціонерів, вноситься туди довічно. Проте є декілька підстав, через які можуть виключити дані з реєстру:

скасування чи виправдання рішення суду;

скасування постанови;

участь людини у захисті держави під час війни у будь-якому військовому підрозділі тощо.

У інших випадках дані про людину перебуватимуть в Реєстрі вічно — навіть якщо йдеться про незначне порушення, як-от — у держслужбовця, який одного разу несвоєчасно подав декларацію.

Нагадаємо, раніше дослідники із Київського міжнародного інституту соціології представили результати опитування українців щодо того, чи стикаються вони із корупцією та які судові справи та вироки проти корупціонерів вважають справедливими. Як показало опитування, українці не бачать реальних справедливих вироків.

Лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів — люди середнього віку без вищої освіти.

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