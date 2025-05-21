У НАЗК склали «портрет» українського корупціонера — Finance.ua

У НАЗК склали «портрет» українського корупціонера Сьогодні 11:45

У НАЗК склали «портрет» українського корупціонера

Лише 16% серед притягнутих до відповідальності за корупційні злочини є державними службовцями. Більшість корупціонерів — люди середнього віку без вищої освіти.

Про це заявив керівник відділу узагальнення даних про корупцію та протидію їй Департаменту антикорупційної політики НАЗК Володимир Харченко під час звіту за результатами аналізу судової практики притягнення до відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення за 2023 рік.

«З року в рік ми спостерігаємо зменшення відсотка засуджених серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави. У 2023 році лише 16% серед усіх засуджених за корупційні злочини є держслужбовцями. Тобто особи, які намагалися вирішити ті чи інші свої питання шляхом підкупу посадовців, у більшості не належать до категорії осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування», — сказав Харченко.

Він додав, що понад 50% засуджених за корупційні злочини є громадянами України від 30 до 50 років.

«Якщо ми виходимо з рішень судів, які набули законної сили, то не можемо оминути той факт, що 80% осіб притягнуті до відповідальності за статтею 369 ККУ, тобто за пропозицію або обіцянку неправомірної вигоди. При цьому серед засуджених вищу освіту мають 29% осіб. А з-поміж засуджених за статтею 369 ККУ вищу освіту мають лише 17% осіб. Тобто дають хабарі менш освічені люди, які не уповноважені на виконання функцій держави», — стверджує Харченко.

Укрінформ За матеріалами:

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