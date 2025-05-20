Середня зарплата сягнула 115,9 тис. грн: стало відомо, чому підвищують зарплати суддям і антикорупційним органам — Finance.ua
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Середня зарплата сягнула 115,9 тис. грн: стало відомо, чому підвищують зарплати суддям і антикорупційним органам

Казна та Політика
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Середня зарплата сягнула 115,9 тис. грн: стало відомо, чому підвищують зарплати суддям і антикорупційним органам
Середня зарплата сягнула 115,9 тис. грн: стало відомо, чому підвищують зарплати суддям і антикорупційним органам
Нова Дорожня карта з питань верховенства права, схвалена урядом у рамках переговорів про вступ України до ЄС, передбачає запровадження конкурентного рівня оплати праці для суддів, працівників судової адміністрації, а також співробітників установ системи правосуддя.
Про це нагадує Голова парламентського Комітету з питань правової політики Денис Маслов.
Положення Дорожньої карти охоплюють не лише судову гілку влади. У контексті зміцнення незалежності та ефективності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) документ також передбачає стабільне забезпечення установи належними ресурсами — як фінансовими, так і кадровими. Особлива увага приділяється конкурентоспроможному рівню зарплати персоналу. Реалізація цього пункту розпочалася ще з першого кварталу 2025 року, відповідальними є Мінфін та Верховна Рада.
За даними Мінфіну, у березні 2025 року середня зарплата в НАЗК сягнула 115,9 тис. грн:
керівництво отримувало 276,3 тис.,
керівники підрозділів — 155,8 тис.,
спеціалісти — 94,3 тис. грн.
Паралельно з початку 2025 року триває постійне забезпечення Вищого антикорупційного суду фінансами та кадрами, включно з гарантією достойної оплати праці суддів і працівників апарату. Цей обов’язок покладено на ВАКС, Верховну Раду та Мінфін.
Також передбачено зміцнення кадрового та фінансового потенціалу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Зокрема, планується забезпечити високу оплату праці прокурорам та допоміжному персоналу, а також реалізувати внутрішню кадрову стратегію розвитку САП — починаючи з I кварталу 2025 року та на постійній основі.
Із такими ж умовами почалося і послідовне зміцнення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ): агентство має отримати стабільне фінансування, достатній кадровий ресурс і конкурентні зарплати. У пріоритеті також ефективна внутрішня кадрова політика.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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