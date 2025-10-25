Фінансист назвав дні тижня, у які невигідно купувати валюту Сьогодні 08:16 — Валюта

Фінансист назвав дні тижня, у які невигідно купувати валюту

На валютному ринку України спостерігається закономірність — у конкретні дня тижня чи місяця долар і євро можуть як дешевшати, так і різко зростати в ціні.



Фінансист Богдан Яремчик розповів виданню «Новини.Live», коли невигідно купувати іноземну валюту.

Коли валюта дорожчає

За словами фахівця, мінімальна вигода від покупки доларів та євро буде на початку тижня, оскільки у понеділок-вівторок ринки ще «вмикаються», і наприкінці, зокрема в п’ятницю, коли стабільно спостерігається підвищений спекулятивний рух.

Якщо говорити про місячний період, то українцям не рекомендують купувати валюту в перших та останніх числах.

Тоді традиційно зростає попит на іноземні купюри, бо люди отримують зарплату чи інші доходи, внаслідок чого виникає певний тиск на валютний ринок.

«У середині місяця менш активний період, коли велика частина платежів вже здійснена. А наприкінці місяця бувають сплески попиту та волатильності через перерахунки, платежі, виконання бюджетів, закриття періодів тощо», — констатував Богдан Яремчик.

Тому бажано залишати обмінні процеси на 10−20 числа для уникнення різких піків і зниження витрат.

Раніше Finance.ua писав , що, за прогнозом фінтехекспертки, співзасновницв Concord Fintech Solutions Олени Сосєдки, валютний курс у 2026 році поступово зростатиме. Різких стрибків очікувати не варто, але водночас потрібно бути готовими, що валюта дорожчатиме.

Євро досягне 52 гривень у 2026 році, тоді як долар може утримуватися на рівні близько 48 гривень.

