Скільки коштуватимуть долар і євро наступного року

Завдяки політиці Нацбанку, міжнародній фінансовій підтримці та значним валютним надходженням від експорту гривня залишається відносно стабільною. Валютний курс у 2026 році поступово зростатиме. Різких стрибків очікувати не варто, але водночас потрібно бути готовими, що валюта дорожчатиме.

Про це розповіла фінтехекспертка, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Яким буде курс долара

Вона додала, що на зміни валютного курсу впливатиме низка чинників, повʼязаних як із внутрішньою ситуацією в Україні та війною, так і геополітичних.

«Ми бачимо, що протягом останніх років долар тримається в діапазоні, який регулюється Нацбанком штучно. Така необхідність повʼязана з війною. У наступному році варто очікувати помірну девальвацію гривні. Курс коливатиметься до 48 гривень за долар», — зазначила Олена Сосєдка.

За її словами, серед іншого на валютний курс впливатиме інтенсивність бойових дій та темпів отримання фінансової допомоги від партнерів.

Фінтехекспертка додала, що головними ризиками стануть можливі затримки міжнародного фінансування та скорочення валютних надходжень від експорту. Не виключений також негативний вплив від проблем з логістикою.

Водночас, за словами Олени Сосєдки, позитивним фактором може стати запуск програм відновлення інфраструктури за участі іноземних інвесторів, які принесуть в країну значний валютний ресурс.

Євро: залежність від глобальних трендів

За словами фінтехекспертки, курс євро традиційно має більш нестабільну динаміку, адже залежить не лише від стану української економіки, але й від співвідношення євро до долара на світових ринках.

«Ми бачимо, що Європа зараз переживає період уповільненого економічного зростання. Це означає, що євро може втрачати позиції відносно долара. Тому для України я прогнозую, що євро досягне 52 гривень у 2026 році», — зазначила Олена Сосєдка.

Фінтехекспертка не виключає можливих коливання курсу євро. Якщо долар буде дешевшати на світових ринках, євро може укріпитися. Це може бути особливо актуальним на фоні шатдауну, який розпочався у США.

Що це означає для бізнесу і громадян

Олена Сосєдка радить українцям та підприємцям закладати у свої фінансові плани обережні сценарії.

«Гривня зберігатиме стабільність лише за умови продовження партнерської підтримки та адекватної політики НБУ. Але ми маємо бути готовими до того, що курс долара та євро буде поступово зростати. Це природно для економіки, яка намагається відновлюватися після війни», — пояснила експертка.

Вона підкреслює: ключем до мінімізації ризиків залишається диверсифікація — і для держави, і для бізнесу, і для кожного українця.

Олена Сосєдка радить не тримати кошти в одному активі аби запобігти великим втратам фінансових можливостей.

