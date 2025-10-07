Інтервенції НБУ на багатомісячних мінімумах — аналітики Сьогодні 12:01 — Валюта

Сплата податків в останні дні вересня допомогла Національному банку суттєво скоротити валютні інтервенції й водночас зміцнити курс гривні.

Про це йдеться у тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

Як змінився попит і пропозиція валюти

На початку минулого тижня клієнти банків (юридичні особи) значно збільшили продаж іноземної валюти. У понеділок обсяги продажів навіть перевищували купівлю. Проте вже з початку жовтня продаж валюти зменшився, і за чотири робочі дні на міжбанківському ринку сформувався дефіцит валюти обсягом $47 млн.

Попри це, короткий період профіциту пропозиції наприкінці вересня дозволив НБУ зміцнити курс долара до менш ніж 41,3 грн. На сьогодні офіційний курс становить 41,23 грн за долар.

Завдяки цьому обсяг продажів валюти з міжнародних резервів зменшився до $333 млн за тиждень, що стало мінімальним показником із квітня.

Оцінка аналітиків ICU

За даними інвестгрупи ICU, наприкінці вересня відбувалася сплата ПДВ та акцизів за серпень, що могло змусити експортерів продавати додаткові обсяги валютної виручки. У цей період міжбанківський ринок майже не потребував втручання НБУ.

Водночас аналітики наголошують, що це тимчасове покращення. «Ми очікуємо повернення інтервенцій до обсягів $500−600 млн за тиждень, тобто близьких до середньотижневого показника за час повномасштабної війни», — підсумували в ICU.

Нагадаємо, раніше у коментарі Finance.ua членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла , що за період 29 вересня — 3 жовтня офіційний курс гривні до долара пройшов через помірні коливання з переважним укріпленням на початку тижня і невеликим відкатом у його кінці. Найімовірніший сценарій цього тижня — вузький діапазон, без різких трендів, але з живими внутрішньоденними коливаннями.

