Як знайти роботу в епоху ШІ: поради від професора Стенфорду Сьогодні 07:14

Як знайти роботу в епоху ШІ: поради від професора Стенфорду

Шукачам роботи в галузі штучного інтелекту слід створювати реальні проєкти, використовуючи загальнодоступні набори даних. Адаптивність і допитливість є критично важливими, оскільки штучний інтелект швидко розвивається.

Про це заявив професор комп’ютерних наук Стенфордського університету та співзасновник Kumo, компанії, що розробляє інструменти штучного інтелекту для прогнозування бізнес-результатів на основі даних компаній Юре Лесковець, пише Business Insider.

Поради для тих, хто хоче працювати в епоху ШІ

Вам потрібно довести, що ви здатні виконувати цю роботу. Створюйте реальні проєкти, використовуючи загальнодоступні набори даних, розгортайте демоверсії, публікуйте свою роботу на GitHub або пишіть про неї в блозі.

Читайте також Які професії найбільше схильні до заміни штучним інтелектом — дослідження

Беріть участь у хакатонах — це чудовий спосіб продемонструвати ініціативу та командну роботу за короткий час. Це конкретний доказ ваших можливостей.

Навіть якщо ви зазнаєте невдачі, ви показуєте, що ви допитливі та проактивні. Після другого чи третього проєкту або хакатону ви здобудете цінний досвід.

Допитливість і гнучкість мають значення

Друга рекомендація — показати адаптивність, тобто що ви є людиною, яка завжди експериментує з новими інструментами і швидко вчиться.

Читайте також Штучний інтелект майже не вплинув на ринок праці — дослідження

Це надзвичайно важливо, адже штучний інтелект розвивається з такою швидкістю, яка дивує навіть тих із нас, хто щодня працює в цій сфері.

Найкращі кандидати самостійно опанували такі фреймворки, як PyTorch, JAX або інструменти для роботи з LLM, і вони залишаються в курсі таких напрямків, як GenAI, мультимодальні моделі, дифузія та навчання з підкріпленням.

Допитливість і гнучкість важливіші за фіксований набір навичок, оскільки навички, які потрібні сьогодні, завтра можуть виглядати зовсім інакше.

Престижна освіта чи диплом можуть привернути увагу до вашої заявки, але вони не гарантують працевлаштування.

Читайте також 7 професій для інтровертів, які не замінить штучний інтелект

Під час співбесід видно, чи кандидат просто намагається підлаштувати нові ідеї під те, що він вивчив у школі, чи справді заглиблюється в нове.

Для штучного інтелекту немає чіткого посібника. Він пишеться прямо зараз.

Відточуйте своє мислення

Може здатися банальним казати «мисліть нестандартно», але це зараз важливіше, ніж будь-коли. Хто знає? Ваша ідея сьогодні може стати стандартом завтра.

Лесковець радить відточувати своє мислення, ставлячи під сумнів припущення, намагаючись розв’язувати проблеми без використання звичних інструментів і свідомо занурюючись у нові сфери.

Читайте також Стало відомо, скільки українців користуються штучним інтелектом

Практикуватися варто в тому, щоб придумувати кілька відповідей на одну проблему, навіть якщо деякі з них здаються на перший погляд непрактичними.

З часом ці звички навчать бачити можливості, які інші не помічають. Остання порада: не забувайте залишатися людиною.

Технічні навички — це не все

«Я шукаю людей, які можуть чітко спілкуватися, добре працювати в команді та ретельно обмірковувати етичні та соціальні наслідки того, що вони створюють», — каже Лесковець.

Співпраця, емпатія та усвідомлення упереджень мають таке ж значення, як і вміння програмувати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.