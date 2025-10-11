Штучний інтелект майже не вплинув на ринок праці — дослідження Сьогодні 06:08 — Технології&Авто

З моменту появи ChatGPT від OpenAI у листопаді 2022 року експерти та керівники компаній на перебій передрікали, що генеративні моделі ШІ призведуть до втрати великої кількості робочих місць. Однак нове дослідження свідчить, що подібні очікування були сильно завищені.

Результати дослідження опубліковані на сайті Бюджетної лабораторії Єльського університету, пише Futurism.

Чи дійсно ШІ скорочує робочі місця

Дослідники проаналізували дані щодо зайнятості за останні 33 місяці з моменту запуску ChatGPT, статус зайнятості випускників коледжів, та ступінь впливу ШІ на різні категорії працівників з IT-сектора.

В одному з аналізів науковці порівняли три різні групи працівників із різним ступенем вразливості до впливу штучного інтелекту на їхню кар’єру: високим, середнім та низьким.

Вони відстежували зміни у чисельності робітників з моменту виходу ChatGPT. Якби ШІ якось впливав на ситуацію, слід було б очікувати масштабних скорочень серед працівників з високим та середнім ступенем вразливості, однак цього не відбулось.

Фактично, відсоткове співвідношення в кожній категорії практично не змінилося, що говорить про те, що ШІ, принаймні поки що, не відіграє жодної ролі.

Як ШІ впливає порівняно з інтернетом і комп’ютерами

У рамках іншого аналізу дослідники вивчали темпи змін у складі американських робітників і порівняли з двома окремими періодами: коли комп’ютери почали набувати широкого поширення близько 1984 року та періодом вибухового зростання підприємницької діяльності в інтернеті, починаючи з 1996 року. Ідея полягала в тому, щоб оцінити, чи перетворить ШІ робочу силу історично значущим чином.

Дослідники встановили, що темпи змін в структурі ринку праці вслід за появою ШІ практично збігаються з темпами, які спостерігались у період поширення комп’ютерів та появи інтернету.

Простіше кажучи, ШІ не чинить більшого впливу, ніж це у свій час зробило поширення комп’ютерів або поява інтернету.

Чи відчувають зміни молоді спеціалісти

Аналізуючи випускників коледжів, дослідники порівняли професійний склад (розподіл працівників за різними професіями на ринку праці) молодих людей віком від 20 до 24 років та порівняли їх із працівниками старшого віку віком від 25 до 34 років.

Науковці переконались, що професійний склад як молодших, так і старших працівників практично збігається. Це свідчить, що ШІ не істотно впливає на недавніх випускників коледжів, якщо порівнювати їх з старшою групою в аналогічний період життя.

Однак протягом останніх кількох місяців спостерігається значне відхилення у цій тенденції. Дослідники пов’язують відхилення на рівні десь 6% з не найбільш сприятливими умовами на американському ринку праці. Або, можливо, це просто показує, що ШІ починає впливати на ринок праці, також не виключають вони.

«Картина впливу ШІ на ринок праці, що вимальовується з наших даних, значною мірою відбиває стабільність, а не серйозні потрясіння на рівні всієї економіки», — пояснюють автори дослідження.

На думку низки аналітиків, покращення на американському ринку праці може бути пов’язане з рішенням Федеральної резервної служби США у 2022 році, яке поклало край епосі політики нульових процентних ставок.

До цього моменту компанії позичали великі об’єми капіталу за низькими ставками та вкладали їх у високоризиковані стартапи, роздуваючи активи, сприяючи появі великої кількості мільйонерів та підживлюючи «золоту лихоманку» у технологічному секторі.

І ось заголовки, що рясніють історіями про звільнення через ШІ, але, можливо, це просто результат того, що деякі керівники компаній поквапилися і повірили в галас, хоча на практиці ШІ все ще залишає бажати кращого.

Це відображується у нерівномірному запровадженні ШІ у різних галузях промисловості.

«Хоча генеративний ШІ, швидше за все, увійде до лав трансформаційних технологій загального призначення, — йдеться у дослідженні Єльського університету, — поки що зарано говорити про те, наскільки руйнівною ця технологія виявиться для робочих місць», — підсумовують автори дослідження.

