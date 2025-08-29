Джуни втрачають роботу через штучний інтелект — дослідження — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Джуни втрачають роботу через штучний інтелект — дослідження

Технології&Авто
25
Джуни втрачають роботу через штучний інтелект — дослідження
Джуни втрачають роботу через штучний інтелект — дослідження
Молоді спеціалісти стикаються з новою реальністю на ринку праці: за останні три роки ШІ скоротив понад 13% вакансій для початківців у програмуванні, фінансах та техобслуговуванні.
Про це свідчить дослідження Стенфордського університету, яке відстежувало зарплатні дані тисяч компаній США, пише Bloomberg.
Найбільше від цього постраждали джуни віком 22−25 років.
Натомість для більш досвідчених працівників у тих же галузях ситуація покращилася: частина обов’язків джунів перейшла на мідлів і старших співробітників, підвищуючи їхню продуктивність.
Читайте також
Експерти зазначають: хоча ШІ може підвищувати ефективність бізнесу, він часто робить це за рахунок початківців, скорочуючи їхні шанси отримати досвід. Якщо молоді фахівці втратять стартові позиції, хто завтра стане наступним поколінням програмістів, бухгалтерів та адміністраторів?
Дослідження наголошує на двох сценаріях впровадження ШІ: або ліквідація «непотрібних» посад, або підвищення продуктивності без втрат робочих місць. Поки що джуни залишаються головними «жертвами» цифрової трансформації.
Раніше ми повідомляли, які навички сьогодні найбільше цінуються роботодавцями та як їх розвивати, щоб залишатися затребуваними там, де всю механічну роботу виконуватиме штучний інтелект. Детально про це читайте тут.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems