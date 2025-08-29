Джуни втрачають роботу через штучний інтелект — дослідження Сьогодні 04:06 — Технології&Авто

Джуни втрачають роботу через штучний інтелект — дослідження

Молоді спеціалісти стикаються з новою реальністю на ринку праці: за останні три роки ШІ скоротив понад 13% вакансій для початківців у програмуванні, фінансах та техобслуговуванні.

Про це свідчить дослідження Стенфордського університету, яке відстежувало зарплатні дані тисяч компаній США, пише Bloomberg

Найбільше від цього постраждали джуни віком 22−25 років.

Натомість для більш досвідчених працівників у тих же галузях ситуація покращилася: частина обов’язків джунів перейшла на мідлів і старших співробітників, підвищуючи їхню продуктивність.

Читайте також 95% спроб впровадження генеративного ШІ в компаніях зазнають невдачі

Експерти зазначають: хоча ШІ може підвищувати ефективність бізнесу, він часто робить це за рахунок початківців, скорочуючи їхні шанси отримати досвід. Якщо молоді фахівці втратять стартові позиції, хто завтра стане наступним поколінням програмістів, бухгалтерів та адміністраторів?

Дослідження наголошує на двох сценаріях впровадження ШІ: або ліквідація «непотрібних» посад, або підвищення продуктивності без втрат робочих місць. Поки що джуни залишаються головними «жертвами» цифрової трансформації.

Раніше ми повідомляли, які навички сьогодні найбільше цінуються роботодавцями та як їх розвивати, щоб залишатися затребуваними там, де всю механічну роботу виконуватиме штучний інтелект. Детально про це читайте тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.