Дослідники зʼясували, хто може втратити роботу через штучний інтелект

Штучний інтелект почав суттєво впливати на ринок праці у Сполучених Штатах Америки. І найбільше страждають від цього молоді спеціалісти.

Хто найбільш вразливий

Як показало дослідження Стенфордської лабораторії цифрової економіки, йдеться про фахівців від 22 до 25 років, які працюють у сферах, де автоматизація відбувається найшвидше.

Мова про розробку програмного забезпечення, маркетинг та обслуговування клієнтів. З кінця 2022 року рівень зайнятості молодих спеціалістів знизився на 16%.

При цьому загальна кількість робочих місць продовжила зростати.

«Було дійсно вражаюче бачити такий різкий ефект для певних категорій, а для інших — ні», — зазначив один із авторів звіту, економіст Ерік Брінйольфссон.

Хто зберігає роботу

До прикладу, стабільною чи навіть зростаючою була зайнятість серед медичних асистентів, технічних працівників чи таксистів.

Примітно, що, на противагу молодим спеціалістам, фахівці віком 30+ зберегли свої позиції і навіть покращили їх.

Так, у сферах, які вважаються найбільш вразливих до ШІ, їхня зайнятість збільшилася на 6−12%. На думку авторів дослідження, цьому могли сприяти певні знання та сильніша позиція більш досвідчених працівників у компаніях.

Дослідники кажуть, що спричинені ці показники саме ШІ, і їх навряд чи можна пояснити такими чинниками, як зміни в освіті чи дистанційна робота внаслідок пандемії COVID.

Та є і оптимістична нота. У галузях, де штучний інтелект не замінює людину, а доповнює її роботу, зайнятість зростає.

«Технологія завжди знищувала робочі місця і завжди створювала нові. Якщо ми хочемо досягти продуктивності та процвітання, то маємо використовувати ШІ саме для доповнення, а не лише автоматизації роботи», — сказав Брінйольфссон.

