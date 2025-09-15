0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Албанія призначила першого у світі ШІ-міністра

Технології&Авто
28
Албанія призначила першого у світі ШІ-міністра
Албанія призначила першого у світі ШІ-міністра
Албанія стала першою країною у світі, яка ввела до складу уряду віртуального міністра, створеного штучним інтелектом.
Нова членкиня кабінету отримала ім’я Діелла, що албанською означає «сонце».
  • Як оголосив прем’єр-міністр Еді Рама у четвер, 11 вересня, Діелла відповідатиме за сферу публічних закупівель.
  • За словами прем’єра, усі тендери поступово передадуть під контроль цифрового міністра, що має забезпечити «100% прозорість та 100% некорумпованість» державних витрат.
  • Діелла вже знайома громадянам: вона є «обличчям» порталу e-Albania, через який жителі країни отримують доступ до більшості державних послуг. Віртуальний аватар міністра зображає молоду жінку в національному албанському одязі.
Читайте також
Нова цифрова чиновниця не лише оцінюватиме тендери, а й матиме можливість залучати таланти з усього світу, щоб долати бюрократичну інертність.
Албанія давно бореться з корупцією, особливо в сфері публічних закупівель, що неодноразово підкреслював Європейський Союз у своїх щорічних звітах. Призначення Діелли відбулося через кілька місяців після того, як Рама отримав історичний четвертий мандат на посаді прем’єра та заявив про курс на вступ до ЄС до 2030 року.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems