Албанія призначила першого у світі ШІ-міністра 15.09.2025, 00:40 — Технології&Авто

Албанія призначила першого у світі ШІ-міністра

Албанія стала першою країною у світі, яка ввела до складу уряду віртуального міністра, створеного штучним інтелектом.

Нова членкиня кабінету отримала ім’я Діелла, що албанською означає «сонце».

Як оголосив прем’єр-міністр Еді Рама у четвер, 11 вересня, Діелла відповідатиме за сферу публічних закупівель.

За словами прем’єра, усі тендери поступово передадуть під контроль цифрового міністра, що має забезпечити «100% прозорість та 100% некорумпованість» державних витрат.

Діелла вже знайома громадянам: вона є «обличчям» порталу e-Albania, через який жителі країни отримують доступ до більшості державних послуг. Віртуальний аватар міністра зображає молоду жінку в національному албанському одязі.

Нова цифрова чиновниця не лише оцінюватиме тендери, а й матиме можливість залучати таланти з усього світу, щоб долати бюрократичну інертність.

Албанія давно бореться з корупцією, особливо в сфері публічних закупівель, що неодноразово підкреслював Європейський Союз у своїх щорічних звітах. Призначення Діелли відбулося через кілька місяців після того, як Рама отримав історичний четвертий мандат на посаді прем’єра та заявив про курс на вступ до ЄС до 2030 року.

