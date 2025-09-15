У Gmail з’явився нові функції: персоналізовані акції та трекінг замовлень Сьогодні 02:05 — Технології&Авто

У Gmail з’явився нові функції: персоналізовані акції та трекінг замовлень

Google оголосила про оновлення Gmail напередодні активного сезону покупок. Сервіс отримав новий режим відстеження покупок і доставок, а також оновлену вкладку «Акції», яка стане більш персоналізованою та релевантною для користувачів.

Зазначається, що Gmail запускає одразу кілька оновлень, які покликані зробити поштову скриньку ще зручнішою у період активних покупок.

Користувачі зможуть бачити всі оновлення щодо своїх покупок і доставок в одному місці — у простому й організованому списку. Цей режим надає повний огляд усіх майбутніх доставок посилок та дозволяє швидко знайти потрібну інформацію.

Посилки, які мають прибути протягом найближчих 24 годин, як і раніше, відображатимуться у верхній частині основної поштової скриньки, а також у спеціальній картці зведення у листах про покупки.

Функція вже почала розгортатися для користувачів особистих облікових записів Google у мобільних додатках та вебверсії Gmail по всьому світу.

Оновлення також торкнеться категорії «Акції». Тепер рекламні листи можна буде сортувати за «найрелевантнішими», що дозволить бачити оновлення від брендів та відправників, з якими користувач взаємодіє найчастіше. Додатково Gmail почне показувати «підказки» — спеціальні позначки для майбутніх акцій та актуальних пропозицій.

Водночас користувачі зберігають контроль над відображенням пошти: за бажанням можна залишити класичне сортування за «найновішими». Це оновлення стане доступним на мобільних пристроях у найближчі тижні.

У Google сподіваються, що завдяки новим функціям Gmail стане ще більш персоналізованим інструментом, особливо в період навчального сезону та святкових покупок.

