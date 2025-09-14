Попит на електромобілі зростає: ТОП-5 нових та вживаних автівок Сьогодні 18:07 — Технології&Авто

Попит на електромобілі зростає: ТОП-5 нових та вживаних автівок

У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), що на 13% більше, ніж у липні 2025 року.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Зазначається, більшість продажів припала на легкові авто — 7770 одиниць. З них 1888 нових (+19%) та 5882 уживаних (+12%).

Серед 175 комерційних електромобілів новими були лише 24 автомобілі, тоді як у липні їх було 20.

ТОП-5 нових електромобілів місяця:

BYD Song Plus EV — 358 од.;

Volkswagen ID. UNYX — 206 од.;

Honda eNS1 — 202 од.;

BYD Sea Lion 07 — 154 од.;

Audi Q4 e-tron — 109 од.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

Tesla Model Y — 827 од.;

Tesla Model 3 — 651 од.;

Nissan Leaf — 562 од.;

Kia Niro EV — 367 од.;

Renault Zoe — 263 од.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.

Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.

