0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на електромобілі зростає: ТОП-5 нових та вживаних автівок

Технології&Авто
9
Попит на електромобілі зростає: ТОП-5 нових та вживаних автівок
Попит на електромобілі зростає: ТОП-5 нових та вживаних автівок
У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), що на 13% більше, ніж у липні 2025 року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, більшість продажів припала на легкові авто — 7770 одиниць. З них 1888 нових (+19%) та 5882 уживаних (+12%).
Серед 175 комерційних електромобілів новими були лише 24 автомобілі, тоді як у липні їх було 20.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
  • BYD Song Plus EV — 358 од.;
  • Volkswagen ID. UNYX — 206 од.;
  • Honda eNS1 — 202 од.;
  • BYD Sea Lion 07 — 154 од.;
  • Audi Q4 e-tron — 109 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
  • Tesla Model Y — 827 од.;
  • Tesla Model 3 — 651 од.;
  • Nissan Leaf — 562 од.;
  • Kia Niro EV — 367 од.;
  • Renault Zoe — 263 од.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.
Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.

Електромобілі чи бензинові авто: що вигідніше обрати у 2025

За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems