Попит на електромобілі зростає: ТОП-5 нових та вживаних автівок
У серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. електромобілів (BEV), що на 13% більше, ніж у липні 2025 року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Зазначається, більшість продажів припала на легкові авто — 7770 одиниць. З них 1888 нових (+19%) та 5882 уживаних (+12%).
Серед 175 комерційних електромобілів новими були лише 24 автомобілі, тоді як у липні їх було 20.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
- BYD Song Plus EV — 358 од.;
- Volkswagen ID. UNYX — 206 од.;
- Honda eNS1 — 202 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 154 од.;
- Audi Q4 e-tron — 109 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y — 827 од.;
- Tesla Model 3 — 651 од.;
- Nissan Leaf — 562 од.;
- Kia Niro EV — 367 од.;
- Renault Zoe — 263 од.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів прийняв постанову щодо практичної реалізації закону № 4149-IX, який спрощує торгівлю вживаними авто.
Що це означає? Компаніям, які працюють у сфері оптової чи роздрібної торгівлі транспортом, більше не треба буде перереєстровувати автомобілі на себе перед тим, як здійснити подальший продаж.
Електромобілі чи бензинові авто: що вигідніше обрати у 2025
