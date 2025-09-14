0 800 307 555
Представлено найшвидший Porsche 911 в історії (фото)

Технології&Авто
13
Компанія Porsche представила оновлений спорткар 911 Turbo S. Модель стала ще потужнішою та швидшою за попередника.
Інформацію про автомобіль розкрили на офіційному сайті бренду.
Оновлений Porsche 911 Turbo S зовні можна впізнати за новим кузовним обвісом з активними повітрозабірниками в передньому бампері. Також спорткар отримав поліпшені фари.
Ззаду розміщені оновлені ліхтарі, змінене антикрило та новий бампер із вихлопними трубами незвичайної форми.
Головна зміна порівняно з попередником ховається всередині. Оновлений Porsche 911 Turbo S оснащений гібридною силовою установкою T-Hybrid.
Новий Porsche 911 Turbo S отримав 3,6-літровий опозитний двигун, який доповнено двома електричними турбонагнітачами та електромотором сумарною потужністю 711 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 2,5 секунди, а максимальна швидкість становить 322 км/год.
Споряджена маса оновленого Porsche 911 Turbo S становить 1736 кг. Це всього на 85 кг більше, ніж у попередника, який не був оснащений гібридною силовою установкою.
Також спорткар отримав поліпшені гальма та доопрацьовану підвіску. Завдяки цьому модель стала ще швидшою на гоночному треку. Зокрема, оновлений Porsche 911 Turbo S проїхав коло на знаменитому Нюрбургринг Нордшляйфі лише за 7:03.92.
Як пише Motor1, початкова вартість купе Porsche 911 Turbo S становить 272 650 доларів. За кабріолет доведеться заплатити від 286 650 доларів без урахування опцій.
За матеріалами:
УНІАН
Авто
