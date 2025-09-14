У 2026 році випустять електричний кросовер Škoda Epiq (фото) 14.09.2025, 02:09 — Технології&Авто

У 2026 році випустять електричний кросовер Škoda Epiq (фото)

Чеський автовиробник Škoda Auto представив нову концепцію майбутнього електричного автомобіля Epiq.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Компанія Škoda представила так званий шоу-кар Epiq — концептуальну модель компактного кросовера, який у майбутньому може стати найменшим електромобілем бренду.

Цей невеликий кросовер має надійти у виробництво наступного року.

Очікується, що автомобіль довжиною 4,1 м матиме запас ходу до 425 км, а ціна складе близько 25 000 євро, або близько 612 000 чеських крон.

П’ятимісний автомобіль матиме багажне відділення об’ємом 475 літрів.

Модель стане першою, де буде використано нову концепцію дизайну, яку автовиробник планує застосовувати у майбутньому.

Базова ціна має бути зіставною з ціною Škoda Kamiq — аналога з двигуном внутрішнього згоряння.

Epiq вироблятиметься на заводі Volkswagen Navarra в Іспанії в рамках спільного проєкту брендів Škoda, Cupra та Volkswagen.

Світову прем’єру серійної версії Škoda Epiq заплановано на середину 2026 року.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.