0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2026 році випустять електричний кросовер Škoda Epiq (фото)

Технології&Авто
1
У 2026 році випустять електричний кросовер Škoda Epiq (фото)
У 2026 році випустять електричний кросовер Škoda Epiq (фото)
Чеський автовиробник Škoda Auto представив нову концепцію майбутнього електричного автомобіля Epiq.
Про це повідомляє Radio Prague International.
Компанія Škoda представила так званий шоу-кар Epiq — концептуальну модель компактного кросовера, який у майбутньому може стати найменшим електромобілем бренду.
У 2026 році випустять електричний кросовер Škoda Epiq (фото)
Цей невеликий кросовер має надійти у виробництво наступного року.
Очікується, що автомобіль довжиною 4,1 м матиме запас ходу до 425 км, а ціна складе близько 25 000 євро, або близько 612 000 чеських крон.
П’ятимісний автомобіль матиме багажне відділення об’ємом 475 літрів.
Модель стане першою, де буде використано нову концепцію дизайну, яку автовиробник планує застосовувати у майбутньому.
У 2026 році випустять електричний кросовер Škoda Epiq (фото)
Базова ціна має бути зіставною з ціною Škoda Kamiq — аналога з двигуном внутрішнього згоряння.
Epiq вироблятиметься на заводі Volkswagen Navarra в Іспанії в рамках спільного проєкту брендів Škoda, Cupra та Volkswagen.
Світову прем’єру серійної версії Škoda Epiq заплановано на середину 2026 року.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems