Чи загрожує ШІ робочим місцям у Європі Сьогодні 22:15

Чи загрожує ШІ робочим місцям у Європі

Перші дослідження ринку праці у США свідчать, що штучний інтелект починає витісняти молодих працівників з окремих професій.

Про це повідомляє Euronews.

Йдеться насамперед про спеціальності, які вважаються найбільш уразливими до автоматизації: розробка програмного забезпечення, обслуговування клієнтів та маркетинг.

Згідно зі звітом Стенфордського університету, наразі молоді люди у США частіше обирають сфери, менш схильні до ризику: медсестринство, роздрібна торгівля чи промислове виробництво.

Автори дослідження підкреслюють, що перші докази свідчать про непропорційний вплив технологій саме на працівників початкового рівня.

Що відбувається в Європі

У Європі подібна тенденція поки що не простежується, кажуть експерти.

За словами Адама Цакалідіса з Європейського центру розвитку професійної підготовки, на материку все ще існує дефіцит робочих місць у традиційних галузях, таких як будівництво та виробництво, і цей попит випереджає вплив штучного інтелекту приблизно на десятиліття.

Разом із тим, компанії в ЄС уже шукають спеціалістів у галузі ШІ. Попит зростає не лише на інженерів та розробників, але й на професії, що потенційно піддаються автоматизації — авторів, перекладачів та редакторів.

«Когнітивні навички, розуміння соціального контексту та критичне мислення залишаються людськими перевагами», — зазначає Цакалідіс, наголошуючи, що навіть зі зростанням можливостей великих мовних моделей попит на висококваліфікованих фахівців не зникне.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

