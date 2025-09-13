0 800 307 555
Чи загрожує ШІ робочим місцям у Європі

Технології&Авто
Перші дослідження ринку праці у США свідчать, що штучний інтелект починає витісняти молодих працівників з окремих професій.
Про це повідомляє Euronews.
Йдеться насамперед про спеціальності, які вважаються найбільш уразливими до автоматизації: розробка програмного забезпечення, обслуговування клієнтів та маркетинг.
Згідно зі звітом Стенфордського університету, наразі молоді люди у США частіше обирають сфери, менш схильні до ризику: медсестринство, роздрібна торгівля чи промислове виробництво.
Автори дослідження підкреслюють, що перші докази свідчать про непропорційний вплив технологій саме на працівників початкового рівня.

Що відбувається в Європі

У Європі подібна тенденція поки що не простежується, кажуть експерти.
За словами Адама Цакалідіса з Європейського центру розвитку професійної підготовки, на материку все ще існує дефіцит робочих місць у традиційних галузях, таких як будівництво та виробництво, і цей попит випереджає вплив штучного інтелекту приблизно на десятиліття.
Разом із тим, компанії в ЄС уже шукають спеціалістів у галузі ШІ. Попит зростає не лише на інженерів та розробників, але й на професії, що потенційно піддаються автоматизації — авторів, перекладачів та редакторів.
«Когнітивні навички, розуміння соціального контексту та критичне мислення залишаються людськими перевагами», — зазначає Цакалідіс, наголошуючи, що навіть зі зростанням можливостей великих мовних моделей попит на висококваліфікованих фахівців не зникне.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
