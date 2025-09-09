В Україні з’явилася перша державна платформа зі штучного інтелекту
Міністверство цифрової трансформації запустило єдине вікно ШІ-ініціатив в Україні — першу державну онлайн-платформу, яка поєднує всі ключові АІ-проєкти, корисні документи, актуальні новини та можливості у сфері штучного інтелекту.
Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.
Що це дасть
Тепер бізнес, державні організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери можуть напряму долучитися до АІ-трансформації України.
«Наша мета — увійти до топ-3 країни світу за рівнем розвитку та впровадження AI до 2030 року. Ми продовжуємо працювати над українською LLM, уже запустили Дія. АІ у відкрите бета-тестування та формуємо національну стратегію з розвитку ШІ. Сайт про штучний інтелект стане єдиною точкою доступу, де громадяни, бізнес, громадські організації, наукові й освітні заклади, міжнародні партнери зможуть отримувати актуальну інформацію про державні ініціативи у сфері AI та долучатися до них», — зазначив заступник міністра в Мінцифрі України Олександр Борняков.
Як це працює
- На сайті кожен представник матиме доступ до актуальних рекомендацій, корисних інструментів та практичних гайдів з використання ШІ в різних сферах.
- А також зможе долучитися до провідного комітету із ШІ при Мінцифрі, зокрема, взяти участь у формуванні стратегії із ШІ до 2030 року, ознайомитися з компаніями, що долучилися до регулювання ШІ, та дізнатися про АІ-комʼюніті в Україні.
Водночас платформа дає можливості для стартапів. Завдяки проєкту SandBox компанії зможуть у безпечному середовищі протестувати на відповідність міжнародним стандартам свої ШІ-рішення та отримати підтримку від держави в різних сферах: GovTech, MedTech, BioTech, AgroTech, DefenseTech, EdTech.
У міністерстві також закликали ділитися ідеями щодо розвитку ШІ за формою зворотного зв’язку на сайті або на пошту ai@thedigital.gov.ua
