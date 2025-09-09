Банки зможуть спілкуватися з ДПС через спеціальний чат
Державна податкова служба створила окремий комунікаційний майданчик — Google Chat Bank на платформі Google Chat. Він призначений для зручної взаємодії з банками у процесі формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Можливості Google Chat Bank
Через новий майданчик банки зможуть:
- отримувати консультації та методологічні матеріали від ДПС;
- обговорювати проблемні питання з фахівцями податкової та колегами;
- брати участь у тестуванні технічних рішень, пов’язаних із SAF-T UA;
- забезпечити правильне впровадження файлу SAF-T UA відповідно до вимог законодавства;
- підвищити якість взаємодії з ДПС.
Як підключитися до чату
Банки можуть приєднатися до Google Chat Bank двома способами:
- через Електронний кабінет;
- надіславши лист до ДПС поштовим зв’язком.
Підключення через Електронний кабінет здійснюється у меню «Листування з ДПС». У формі потрібно обрати:
- «Код ДПІ» — «99 Україна; 0 Державна податкова служба України»;
- «Тип» — «Запит на приєднання до чату SAF-T UA»;
- «Тематика» — «SAF-T UA»;
- «Короткий зміст» — «для підключення до Google Chat Bank».
До форми додається лист у pdf (до 5 МБ), де вказуються дані користувачів: ПІБ, напрям роботи, електронна адреса у домені gmail.com.
Після підписання кваліфікованим електронним підписом форму треба надіслати. Запрошення надійде на зазначену електронну адресу.
Нагадаємо, Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці застосувала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine). Це рішення відкриває нову сторінку у взаємодії між бізнесом і податковими органами, адже дозволяє відмовитися від громіздких паперових процедур на користь швидкого та прозорого цифрового аналізу.
Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!
Поділитися новиною
Також за темою
Банки зможуть спілкуватися з ДПС через спеціальний чат
Аналітики прогнозують, що до кінця року резерви НБУ перевищать $55 млрд
Мінекономіки та НБУ готують новий механізм валютного контролю
Бронювання, дерегуляція та кредити: уряд прийняв низку важливих рішень для бізнесу
Водії-порушники сплатили штрафів на 700 мільйонів лише за пів року
У 2026 році на розвиток Центрів життєстійкості спрямують 1 млрд гривень