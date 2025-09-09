0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки зможуть спілкуватися з ДПС через спеціальний чат

Казна та Політика
13
Банки зможуть спілкуватися з ДПС через спеціальний чат
Банки зможуть спілкуватися з ДПС через спеціальний чат
Державна податкова служба створила окремий комунікаційний майданчик — Google Chat Bank на платформі Google Chat. Він призначений для зручної взаємодії з банками у процесі формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Можливості Google Chat Bank

Через новий майданчик банки зможуть:
  • отримувати консультації та методологічні матеріали від ДПС;
  • обговорювати проблемні питання з фахівцями податкової та колегами;
  • брати участь у тестуванні технічних рішень, пов’язаних із SAF-T UA;
  • забезпечити правильне впровадження файлу SAF-T UA відповідно до вимог законодавства;
  • підвищити якість взаємодії з ДПС.

Як підключитися до чату

Банки можуть приєднатися до Google Chat Bank двома способами:
  1. через Електронний кабінет;
  2. надіславши лист до ДПС поштовим зв’язком.
Підключення через Електронний кабінет здійснюється у меню «Листування з ДПС». У формі потрібно обрати:
  • «Код ДПІ» — «99 Україна; 0 Державна податкова служба України»;
  • «Тип» — «Запит на приєднання до чату SAF-T UA»;
  • «Тематика» — «SAF-T UA»;
  • «Короткий зміст» — «для підключення до Google Chat Bank».
До форми додається лист у pdf (до 5 МБ), де вказуються дані користувачів: ПІБ, напрям роботи, електронна адреса у домені gmail.com.
Після підписання кваліфікованим електронним підписом форму треба надіслати. Запрошення надійде на зазначену електронну адресу.
Нагадаємо, Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці застосувала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine). Це рішення відкриває нову сторінку у взаємодії між бізнесом і податковими органами, адже дозволяє відмовитися від громіздких паперових процедур на користь швидкого та прозорого цифрового аналізу.
Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems