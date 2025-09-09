Банки зможуть спілкуватися з ДПС через спеціальний чат Сьогодні 16:43 — Казна та Політика

Банки зможуть спілкуватися з ДПС через спеціальний чат

Державна податкова служба створила окремий комунікаційний майданчик — Google Chat Bank на платформі Google Chat. Він призначений для зручної взаємодії з банками у процесі формування та подання стандартного аудиторського файлу SAF-T UA.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Можливості Google Chat Bank

Через новий майданчик банки зможуть:

отримувати консультації та методологічні матеріали від ДПС;

обговорювати проблемні питання з фахівцями податкової та колегами;

брати участь у тестуванні технічних рішень, пов’язаних із SAF-T UA;

забезпечити правильне впровадження файлу SAF-T UA відповідно до вимог законодавства;

підвищити якість взаємодії з ДПС.

Як підключитися до чату

Банки можуть приєднатися до Google Chat Bank двома способами:

через Електронний кабінет; надіславши лист до ДПС поштовим зв’язком.

Підключення через Електронний кабінет здійснюється у меню «Листування з ДПС». У формі потрібно обрати:

«Код ДПІ» — «99 Україна; 0 Державна податкова служба України»;

«Тип» — «Запит на приєднання до чату SAF-T UA»;

«Тематика» — «SAF-T UA»;

«Короткий зміст» — «для підключення до Google Chat Bank».

До форми додається лист у pdf (до 5 МБ), де вказуються дані користувачів: ПІБ, напрям роботи, електронна адреса у домені gmail.com.

Після підписання кваліфікованим електронним підписом форму треба надіслати. Запрошення надійде на зазначену електронну адресу.

Нагадаємо, Державна податкова служба під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці застосувала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine). Це рішення відкриває нову сторінку у взаємодії між бізнесом і податковими органами, адже дозволяє відмовитися від громіздких паперових процедур на користь швидкого та прозорого цифрового аналізу.

Втомилися читати та вишукувати потрібну інформацію з різних джерел? Finance.ua подбав про це і створив аудіоформат. Клацайте на зображення у новині й дізнавайтеся про основне за кілька хвилин. Це зручно!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.