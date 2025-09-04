Податкова вперше використала SAF-T UA під час перевірки з відшкодування ПДВ Сьогодні 17:43

Податкова вперше використала SAF-T UA під час перевірки з відшкодування ПДВ

Україна робить ще один крок у напрямку цифровізації податкового контролю. Державна податкова служба (ДПС) під час документальної перевірки з питань бюджетного відшкодування ПДВ вперше на практиці застосувала стандартний файл SAF-T UA (Standard Audit File for Tax, Ukraine).

Це рішення відкриває нову сторінку у взаємодії між бізнесом і податковими органами, адже дозволяє відмовитися від громіздких паперових процедур на користь швидкого та прозорого цифрового аналізу.

Ефективність на практиці

На запит ДПС платник податків надав уніфікований аудиторський файл, що замінив масиви паперових документів. Інспектори отримали доступ до повної аналітичної інформації про господарські операції в єдиному форматі, що суттєво спростило та прискорило перевірку.

Ключові переваги SAF-T UA

Оперативність — швидка перевірка правильності формування податкових зобов’язань та податкового кредиту.

Відстеження операцій — аналіз усього ланцюга від первинних документів до фінансової звітності.

Єдиний формат даних — можливість зіставлення бухгалтерських записів із показниками податкової звітності без додаткових витребувань.

Аналітичний акцент — увага зосереджується на суті операцій, а не на технічній обробці паперів.

Ресурсна ефективність — економія часу та зусиль як для бізнесу, так і для податкових органів.

«SAF-T UA — це не лише технічне рішення, а й важливий крок до нової податкової культури, яка поєднує український досвід із найкращими світовими практиками», — зазначили у податковій.

