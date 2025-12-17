0 800 307 555
Обмежено в’їзд до США громадянам ще кількох країн (список)

82
Глава Білого дому Дональд Трамп запровадив додаткові обмеження на в’їзд до Сполучених Штатів громадянам ще кількох країн. Такий крок обґрунтований рамками безпеки.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
За новими правилами, повні обмеження на в’їзд стосуються громадян Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії. У такий спосіб вони доповнили вже чинний список держав, громадянам яких заборонено в’їзд до США з міркувань національної безпеки.
Також під повні обмеження потрапили особи, які мають проїзні документи, видані Палестинською адміністрацією.
У документі наголошується, що Сполучені Штати повинні «проявляти надзвичайну пильність у процесі видачі віз та імміграційних рішень», аби не допустити в’їзду іноземців, які можуть становити загрозу для американців або національних інтересів США.
Це рішення є частиною ширшої політики адміністрації президента США щодо посилення контролю над імміграцією та перевірками на кордоні.

Нова міграційна політика адміністрації Трампа

Нагадаємо, адміністрація Дональда Трампа наказала дипмісіям США пришвидшити видачу віз іноземцям, які їдуть на великі спортивні події або планують значні інвестиції. Водночас запроваджуються нові жорсткі критерії для претендентів на H-1B, пов’язані з онлайн-цензурою.
У Трампа вирішили: заявки від бізнесменів, які планують «значні інвестиції» у США, мають розглядатися першочергово. Такий самий пріоритет діятиме для тих, хто хоче приїхати «на великі спортивні події, що демонструють американську досконалість».
Також минулого місяця повідомлялось, що у Трампа розробили нові правила видачі віз США для іноземців. Тепер відмову можуть отримати люди з онкологією, ожирінням та різними хронічними захворюваннями. Людям, які потребують соцвиплат чи іншим чином навантажуватимуть бюджет, теж не будуть схвалювати візи.
За матеріалами:
РБК-Україна
