КРІ для митників: Рада підтримала законопроєкт

В Україні готуються до запровадження системної оцінки роботи митних органів. Верховна Рада зробила крок до посилення контролю за ефективністю митниці та підвищення якості державного управління у цій сфері і прийняла за основу проєкт закону № 12360.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ВР.

Навіщо потрібна оцінка роботи митниці

Законопроєкт розробили з метою запровадження процедури оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів. Це має забезпечити отримання об’єктивної інформації про досягнення цілей державної митної політики, підвищити ефективність роботи митниці та оптимізувати процеси ухвалення управлінських рішень.

Документ також спрямований на покращення процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також на вдосконалення системи та структури митних органів.

Які завдання дозволить вирішити нова система

Запровадження оцінки діяльності митних органів, зокрема, дасть змогу:

здійснювати моніторинг і оцінку реформ у митній сфері;

виявляти наявні недоліки в роботі митних органів і визначати пріоритетні питання, що потребують першочергового вирішення;

забезпечувати ухвалення обґрунтованих управлінських рішень з митних питань, підвищити ефективність використання публічних ресурсів і якість державного управління у митній сфері.

Роль Кабміну та строки впровадження

Законопроєкт також передбачає, що Кабінет Міністрів України забезпечить визначення центральним органом виконавчої влади, який формує та реалізує державну фінансову політику, ключових показників ефективності та результативності діяльності митних органів. Вони мають враховувати вимоги цього закону та механізм вимірювання ефективності, розроблений Всесвітньою митною організацією (WCO Performance Measurement Mechanism).

Крім того, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, повинен провести внутрішню оцінку ефективності та результативності діяльності митних органів відповідно до положень закону вперше не пізніше першого півріччя 2026 року.

