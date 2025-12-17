Як у Китаї відреагували на наміри ЄС використати заморожені російські активи Сьогодні 20:21

Як у Китаї відреагували на наміри ЄС використати заморожені російські активи, freepik.com

На тлі планів Євросоюзу використати заморожені російські активи для підтримки України в Китаї заявили, що й надалі виступають проти санкцій, які порушують міжнародне право і не схвалені Радою Безпеки ООН.

Про це сказав речник міністерства закордонних справ КНР Ґо Цзякунь, передає Global Times

Відповідаючи на запитання про те, чи може такий крок ЄС вплинути на довіру Китаю до європейського інвестиційного клімату, дипломат наголосив, що Пекін «послідовно виступає проти односторонніх санкцій, які порушують міжнародне право та не санкціоновані Радою Безпеки ООН».

Разом із тим речник КНР не дав прямої оцінки планам Євросоюзу щодо використання заморожених активів росії і фактично уникнув відповіді на питання про можливі наслідки для фінансової системи ЄС.

«Усі сторони повинні створити позитивну атмосферу та сприятливі умови для просування мирних переговорів та політичного вирішення кризи в Україні, а не навпаки», — заявив дипломат.

Єврокомісія раніше запропонувала надати Україні репараційний кредит, який мав би фінансуватися за рахунок заморожених російських активів.

Для ухвалення потрібна одностайна підтримка країн ЄС, але проти такого кроку виступає Бельгія, де зосереджено близько 140 млрд євро російських активів.

