Як бізнесу із креативних сфер отримати грант до 1 млн грн
Уряд розширив державну грантову програму «Власна справа» на підприємців у сфері креативних індустрій. Фінансову підтримку можуть отримати фрилансери та бізнеси, що працюють із культурними, освітніми й медіапроєктами, дизайном, ІТ тощо.
Про це пише work.ua.
Державна грантова програма «Власна справа» тепер охоплює підприємців, які працюють у сфері креативних індустрій. У її межах передбачене фінансування від 100 000 до 1 мільйона гривень, залежно від масштабу проєкту та кількості створених робочих місць.
Хто може отримати грант
До переліку напрямів, які можуть претендувати на грантову підтримку, входять:
- відеоіндустрія,
- бібліотеки,
- музеї,
- театри,
- архітектура,
- дизайн,
- медіа,
- фотографія,
- розробка ігор і ПЗ,
- PR та реклама,
- індивідуальна мистецька діяльність (наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу) та інші.
Яке фінансування можна отримати
Також передбачено кілька рівнів фінансування:
- Грант до 100 000 гривень можна отримати за умови реєстрації фізичної особи-підприємця.
- Сума до 200 000 гривень передбачає створення одного робочого місця.
- Гранти на суму 500 000 гривень надають за умови створення щонайменше двох робочих місць, а щоб отримати 1 мільйон гривень, треба створити не менше чотирьох.
Гранти, що перевищують 500 000 гривень, передбачають співфінансування у пропорції 70 на 30, де щонайменше 30% коштів вкладає сам отримувач.
Куди можна витратити кошти
Грантові кошти дозволено спрямовувати на придбання транспорту для бізнесу, оренду приміщень, обладнання, маркетинг і рекламу, ліцензійне програмне забезпечення, створення об’єктів авторського права, видавничі послуги та інші бізнес-потреби.
Раніше ми повідомляли, що цього року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою «Власна справа» на загальну суму 694,1 млн грн. З 1 січня гранти зможуть отримати також батьки, дорослі діти та сім’ї загиблих захисників.
