Як бізнесу із креативних сфер отримати грант до 1 млн грн

Уряд розширив державну грантову програму «Власна справа» на підприємців у сфері креативних індустрій. Фінансову підтримку можуть отримати фрилансери та бізнеси, що працюють із культурними, освітніми й медіапроєктами, дизайном, ІТ тощо.

Державна грантова програма «Власна справа» тепер охоплює підприємців, які працюють у сфері креативних індустрій. У її межах передбачене фінансування від 100 000 до 1 мільйона гривень, залежно від масштабу проєкту та кількості створених робочих місць.

Хто може отримати грант

До переліку напрямів, які можуть претендувати на грантову підтримку, входять:

відеоіндустрія,

бібліотеки,

музеї,

театри,

архітектура,

дизайн,

медіа,

фотографія,

розробка ігор і ПЗ,

PR та реклама,

індивідуальна мистецька діяльність (наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу) та інші.

Яке фінансування можна отримати

Також передбачено кілька рівнів фінансування:

Грант до 100 000 гривень можна отримати за умови реєстрації фізичної особи-підприємця.

можна отримати за умови реєстрації фізичної особи-підприємця. Сума до 200 000 гривень передбачає створення одного робочого місця.

передбачає створення одного робочого місця. Гранти на суму 500 000 гривень надають за умови створення щонайменше двох робочих місць, а щоб отримати 1 мільйон гривень, треба створити не менше чотирьох.

Гранти, що перевищують 500 000 гривень, передбачають співфінансування у пропорції 70 на 30, де щонайменше 30% коштів вкладає сам отримувач.

Куди можна витратити кошти

Грантові кошти дозволено спрямовувати на придбання транспорту для бізнесу, оренду приміщень, обладнання, маркетинг і рекламу, ліцензійне програмне забезпечення, створення об’єктів авторського права, видавничі послуги та інші бізнес-потреби.

Раніше ми повідомляли , що цього року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою «Власна справа» на загальну суму 694,1 млн грн. З 1 січня гранти зможуть отримати також батьки, дорослі діти та сім’ї загиблих захисників.

