Як бізнесу із креативних сфер отримати грант до 1 млн грн

51
Як бізнесу із креативних сфер отримати грант до 1 млн грн
Як бізнесу із креативних сфер отримати грант до 1 млн грн
Уряд розширив державну грантову програму «Власна справа» на підприємців у сфері креативних індустрій. Фінансову підтримку можуть отримати фрилансери та бізнеси, що працюють із культурними, освітніми й медіапроєктами, дизайном, ІТ тощо.
Про це пише work.ua.
Державна грантова програма «Власна справа» тепер охоплює підприємців, які працюють у сфері креативних індустрій. У її межах передбачене фінансування від 100 000 до 1 мільйона гривень, залежно від масштабу проєкту та кількості створених робочих місць.

Хто може отримати грант

До переліку напрямів, які можуть претендувати на грантову підтримку, входять:
  • відеоіндустрія,
  • бібліотеки,
  • музеї,
  • театри,
  • архітектура,
  • дизайн,
  • медіа,
  • фотографія,
  • розробка ігор і ПЗ,
  • PR та реклама,
  • індивідуальна мистецька діяльність (наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу) та інші.

Яке фінансування можна отримати

Також передбачено кілька рівнів фінансування:
  • Грант до 100 000 гривень можна отримати за умови реєстрації фізичної особи-підприємця.
  • Сума до 200 000 гривень передбачає створення одного робочого місця.
  • Гранти на суму 500 000 гривень надають за умови створення щонайменше двох робочих місць, а щоб отримати 1 мільйон гривень, треба створити не менше чотирьох.
Гранти, що перевищують 500 000 гривень, передбачають співфінансування у пропорції 70 на 30, де щонайменше 30% коштів вкладає сам отримувач.

Куди можна витратити кошти

Грантові кошти дозволено спрямовувати на придбання транспорту для бізнесу, оренду приміщень, обладнання, маркетинг і рекламу, ліцензійне програмне забезпечення, створення об’єктів авторського права, видавничі послуги та інші бізнес-потреби.
Раніше ми повідомляли, що цього року ветерани та члени їхніх сімей отримали гранти за програмою «Власна справа» на загальну суму 694,1 млн грн. З 1 січня гранти зможуть отримати також батьки, дорослі діти та сім’ї загиблих захисників.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіБізнесФОП
