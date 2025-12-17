Трамп озвучив нову ціну за бальний зал у Білому домі Сьогодні 18:00

Президент США Дональд Трамп назвав нову ціну за проект бального залу в Білому домі. Тепер він обійдеться аж у 400 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

У вівторок, 16 грудня, Трамп представив останню оцінку вартості проекту. За його словами, тепер проєкт обійдеться в 400 млн доларів, при цьому він вважає, що реалізація буде з меншими витратами, ніж передбачалося.

Крім того, Трамп сказав, що Бальний зал, зокрема, буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому.

«Протягом 150 років вони хотіли бальний зал. Це буде найкрасивіший бальний зал, і в ньому можна буде проводити інавгурації», — заявив президент США під час прийому на честь Хануки, натякаючи, що кількість запрошень на захід обмежена.

Трамп додав, що інавгурації, які зазвичай проводять у Капітолії США, часто пов’язані з проблемами безпеки і погодними умовами.

«З точки зору безпеки ми можемо зробити краще. (Пропонований бальний зал має вікна зі скла завтовшки 5 дюймів — ред.), непроникне для всього, крім гаубиці», — додав він.

Що відомо про проєкт бальної зали

Bloomberg зазначає, що вартість бального залу регулярно зростала. Починаючи від 200 млн доларів і до останньої оцінки Трампа, названої вище.

Масштаби проекту теж збільшилися. Спочатку президент США заявляв, що не заважатиме існуючій будівлі", а потім у підсумку зніс Східне крило.

Згідно з публікаціями у ЗМІ, Трамп сперечався з архітекторами з приводу масштабів проєкту, який, як очікують, «затьмарить наявну резиденцію Білого дому і Західне крило, де розташований Овальний кабінет».

Білий дім заявляв, що фінансування здійснюється за рахунок приватних пожертвувань, проте публічно не уточнив їхні джерела. Це викликало питання про те, які особи або компанії можуть фінансувати проєкт, щоб заручитися підтримкою Трампа.

Раніше у вівторок федеральний суддя, який розглядає позов Національного фонду зі збереження історичної спадщини, не став призупиняти роботи за проєктом на час продовження судового розгляду.

«Я дякую судді у цій справі за мужність при ухваленні правильного рішення», — сказав Трамп.

Варто додати, що на початку грудня Bloomberg написал, що Трамп найняв нового архітектора для проєкту бального залу в Білому домі. Ба більше, ціна вже тоді зростала і була на рівні 350 млн доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.