0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп озвучив нову ціну за бальний зал у Білому домі

58
Президент США Дональд Трамп назвав нову ціну за проект бального залу в Білому домі. Тепер він обійдеться аж у 400 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У вівторок, 16 грудня, Трамп представив останню оцінку вартості проекту. За його словами, тепер проєкт обійдеться в 400 млн доларів, при цьому він вважає, що реалізація буде з меншими витратами, ніж передбачалося.
Крім того, Трамп сказав, що Бальний зал, зокрема, буде обладнано для проведення інавгурацій у майбутньому.
«Протягом 150 років вони хотіли бальний зал. Це буде найкрасивіший бальний зал, і в ньому можна буде проводити інавгурації», — заявив президент США під час прийому на честь Хануки, натякаючи, що кількість запрошень на захід обмежена.
Трамп додав, що інавгурації, які зазвичай проводять у Капітолії США, часто пов’язані з проблемами безпеки і погодними умовами.
«З точки зору безпеки ми можемо зробити краще. (Пропонований бальний зал має вікна зі скла завтовшки 5 дюймів — ред.), непроникне для всього, крім гаубиці», — додав він.

Що відомо про проєкт бальної зали

Bloomberg зазначає, що вартість бального залу регулярно зростала. Починаючи від 200 млн доларів і до останньої оцінки Трампа, названої вище.
Масштаби проекту теж збільшилися. Спочатку президент США заявляв, що не заважатиме існуючій будівлі", а потім у підсумку зніс Східне крило.
Згідно з публікаціями у ЗМІ, Трамп сперечався з архітекторами з приводу масштабів проєкту, який, як очікують, «затьмарить наявну резиденцію Білого дому і Західне крило, де розташований Овальний кабінет».
Білий дім заявляв, що фінансування здійснюється за рахунок приватних пожертвувань, проте публічно не уточнив їхні джерела. Це викликало питання про те, які особи або компанії можуть фінансувати проєкт, щоб заручитися підтримкою Трампа.
Раніше у вівторок федеральний суддя, який розглядає позов Національного фонду зі збереження історичної спадщини, не став призупиняти роботи за проєктом на час продовження судового розгляду.
«Я дякую судді у цій справі за мужність при ухваленні правильного рішення», — сказав Трамп.
Варто додати, що на початку грудня Bloomberg написал, що Трамп найняв нового архітектора для проєкту бального залу в Білому домі. Ба більше, ціна вже тоді зростала і була на рівні 350 млн доларів.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems