Ситуація на Одещині набула статусу державного рівня: що це значить

Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Надзвичайна ситуація, що виникла внаслідок масованої атаки ворога по енергетичній інфраструктурі Одещини, набула статусу надзвичайної ситуації державного рівня», — написав він у Телеграм.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Одеській обласній військовій адміністрації, розповів Кіпер.

Підставою стали наслідки російської атаки по об’єктах енергетики за останній час, що призвели до тривалого — понад три доби — порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області, пояснив він.

Комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести профілактичну та роз’яснювальну роботу з підприємцям.

Про що йдеться

Необхідність мінімального використання ілюмінації та декоративного освітлення з метою економії електроенергії для населення та обʼєктів критичної інфраструктури.

«Крім того, ухвалено рішення про додаткове спрямування частини коштів резервного фонду в громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів», — зазначено у повідомленні.

«Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, заклади освіти, пункти незламності та інші життєво важливі установи», — зазначив він.

