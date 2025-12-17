День фінансів: обсяги військової допомоги, заробітки на фрилансі, 4 сертифікати на пальне Сьогодні 17:34

У середу, 17 грудня, ми розбирались у новій статті, як правильно закрити рахунок валютної картки, щоб потім не виникли питання ні у вас, ні у банку, в якому ви обслуговувалися. Деталі за посиланням внизу.

Обсяги військової допомоги в 2025

За підсумками 2025 року Україні вдасться залучити на військову допомогу на 45 мільярдів доларів, якщо партнери виконають усі зобов’язання. Це найбільший показник з початку повномасштабної війни.

Можливий податок на відновлення

Міністерство розвитку громад та територій України не планує розробляти або запроваджувати податок на відбудову . Інформація про можливе введення такого податку, яка з’явилася в окремих медіа, є неправильною інтерпретацією публічної дискусії щодо фінансування відновлення країни.

Штрафи за порушення трудового законодавства

З 1 січня 2026 року роботодавцям слід враховувати зміну розмірів фінансових санкцій за порушення норм трудового законодавства. Це пов’язано зі зростанням мінімальної заробітної плати до 8647 грн.

Заробітки на фрилансі: плюс $1000

Як показує дослідження Freelancehunt: у частині фриланс-спеціалізацій уже сформувався помітний сегмент спеціалістів з доходом $1000−2000 та $3000+. Подробиці читайте тут.

До речі, ДПС нагадала про терміни, коли можна повернути частину податків за 2024 рік.

Також стало відомо, де найбільша і найменша погодинна оплата праці в країнах Європи.

Кошти, розміщені фізособами у банках

Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, у листопаді збільшився на 1,1% до рекордних 1 355,507 млрд гривень.

Тривалість відключень світла скоротиться

Уряд Тривалість відключень світла для побутових споживачів та бізнесу скоротиться. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.Уряд змінив перелік компаній, яким заборонено вимикати електроенергію в умовах дефіциту.

Що буде з доларом та євро перед Новим роком

Фінансова поведінка українців у святковий період традиційно змінюється. Українці частіше купують дорогі речі, готують подарунки та роблять заплановані покупки, інколи обмінюючи валюту для зручності розрахунків. Через це кількість долара та євро на ринку змінюється, що безпосередньо впливає на курсову ситуацію.

Новорічний стіл-2026

За підрахунками, святкове меню на Новий рік для родини з чотирьох осіб цьогоріч обійдеться у близько 3980 грн. Це на 10,7% дорожче, ніж торік.

