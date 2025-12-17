2025 рік став рекордним за обсягами військової допомоги: підсумки нового «Рамштайну» Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

За підсумками 2025 року Україні вдасться залучити на військову допомогу на 45 мільярдів доларів, якщо партнери виконають усі зобов’язання. Це найбільший показник з початку повномасштабної війни.

Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль під час 32 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

За словами міністра, у 2025 році партнери також зобов’язалися спрямувати майже $5 млрд на українське оборонне виробництво та ще близько $5 млрд на закупівлю американського озброєння для України. Обидва показники є рекордними. Україна розраховує зберегти таку динаміку і у 2026 році.

Оборонні потреби України у 2026 році

Загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить $120 млрд. Половину цієї суми держава планує покрити власними ресурсами. Ще $60 млрд мають надійти від міжнародних партнерів.

Ключові пріоритети підтримки

Під час виступу Денис Шмигаль окреслив основні напрями, за якими Україна очікує підтримку партнерів:

стабільне та прогнозоване фінансування оборони України. Саме тому він звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України;

протиповітряна оборона, адже росія продовжує повітряний терор, і Україні потрібні спроможності для захисту;

підтримка українського виробництва дронів та інших зразків озброєння, які довели ефективність на полі бою;

постачання боєприпасів, зокрема далекобійних;

механізм PURL.

«Цей ключовий елемент співпраці між Європою і США має надалі отримувати фінансування. Загальна потреба України для отримання пакетів PURL у 2026 році становить 15 млрд доларів», — зазначив Шмигаль.

Нові зобов’язання партнерів

Під час засідання партнери оголосили про нові рішення щодо довгострокової підтримки України.

Німеччина планує спрямувати 11,5 млрд євро у 2026 році на підтримку оборони України. Основний фокус зроблено на ППО, безпілотники та артилерійські боєприпаси. Україні вже передані нові системи Patriot та IRIS-T.

Велика Британія у 2025 році посилить спроможності ППО України на суму 600 млн фунтів. Фінансування здійснюється за рахунок заморожених активів росії, коштів партнерів та національного бюджету.

Канада надасть додаткові 30 млн канадських доларів на українські дрони, ракети AIM-9, електрооптичні сенсори та іншу військову допомогу.

Нідерланди виділяють 700 млн євро на безпілотники, з яких 400 млн євро спрямують на продукцію українського виробництва.

Чорногорія готує внесок у механізм PURL та фонд NSATU.

Данія оголосила про новий внесок у PURL з фокусом на авіаційні спроможності України. Також передано 29 пакет підтримки обсягом 250 млн євро, який включає дрони, ППО та підтримку української авіації.

Естонія продовжить підтримку України на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, що становить 142 млн євро. Крім того, країна зробить внесок в IT Коаліцію у розмірі 9 млн євро.

Латвія також підтвердила підтримку на рівні не менш ніж 0,25% ВВП, що становить 110 млн євро. Основний фокус зроблено на безпілотниках, засобах РЕБ та PURL.

Литва планує у 2026 році спрямувати понад 220 млн євро на військову підтримку України. Кошти підуть на PURL, програму Patriot для України, «чеську ініціативу» та коаліцію з розмінування.

Люксембург у 2026 році надасть 100 млн євро на підтримку України та зробить другий внесок у PURL у розмірі 15 млн євро.

Нова Зеландія оголосила про внесок у 15 млн доларів на PURL.

Норвегія планує загальну військову допомогу у 2026 році обсягом близько $7 млрд. Вона включає внески на підтримку американських систем ППО та «чеської ініціативи».

Польща забезпечить поставки 155 мм артилерійських снарядів та реалізацію спільних з Україною проєктів у межах SAFE.

Португалія зробить внесок у «чеську ініціативу» та виділить 10 млн євро на безпілотники.

Чехія повідомила, що у межах «чеської ініціативи» на 2026 рік уже профінансовано постачання 760000 артилерійських снарядів.

