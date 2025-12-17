На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України (інфографіка) Сьогодні 09:11 — Казна та Політика

На скільки азартні ігри поповнюють дербюджет України (інфографіка)

Легалізований в Україні понад п’ять років тому гральний бізнес продовжує наповнювати державний бюджет. За перші десять місяців 2025 року надходження від плати за ліцензії перевищили 1,3 млрд грн, що більше за річний показник, закладений урядом у планах. Окрім цього, ще 8,6 млрд грн держава отримала у вигляді податків із доходів гральної індустрії.

Видання «Слово і діло» проаналізувало заплановані та фактичні надходження до бюджету від ліцензій у сфері організації та проведення азартних ігор у 2022−2025 роках, а також обсяги податків, сплачених із доходів букмекерської діяльності та азартних ігор.

Гральний бізнес в Україні легалізували у 2020 році: у липні Верховна рада ухвалила закон, у серпні його закон підписав президент Володимир Зеленський. Того ж року у вересні в Україні з’явилася комісія з регулювання азартних ігор, головним завданням якої було видача, відновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу. Першу ліцензію КРАІЛ видала у лютому 2021 року.

У 2022 році держава розраховувала залучити до бюджету 1 млрд 189,7 млн гривень доходу від ліцензій на гральний бізнес. План майже вдалося виконати: держбюджет отримав 1 млрд 166,1 млн або 98% від запланованої суми. Податок на дохід, отриманий від букмекерської діяльності та азартних ігор, становив у перший рік великої війни 80,1 млн грн.

У 2023 році у держбюджеті планували отримати 1 млрд 596,2 млн гривень від плати за ліцензії. План перевиконали: надійшло 1 млрд 679,9 млн. Водночас податок на дохід сягнув 4 млрд 335,1 млн грн. Зазначимо, у січні 2023 року для грального бізнесу скасували податкові пільги, саме тому податок суттєво зріс.

Минулого року держава планувала перерахувати до бюджету 1 млрд 47,5 млн грн від доходу на ліцензії. Реальні доходи перевищили очікування — надійшло 1 млрд 657,7 млн грн. Податок на дохід від букмекерської діяльності та азартних ігор був найбільшим за три попередні роки — 9 млрд 256,7 млн грн.

У 2025 році до бюджету заклали 1 млрд 295,7 млн очікуваного доходу. З січня по жовтень бюджет вже отримав 1 млрд 312,4 млн, тобто — план також буде перевиконано. Податок на дохід від букмекерської діяльності за перші десять місяців року становив 8 млрд 565,5 млн грн.

У 2026 році від ліцензій на гральний бізнес уряд розраховує отримати 1 млрд 062,1 млн грн.

Нові обмеження ринку

Як відомо, у січні поточного року президент Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним ринком.

Новий закон передбачає обмеження реклами азартних ігор та заборону спонсорства. Також він визначає додаткові інструменти для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх для потенційно вразливих категорій населення на період воєнного стану.

Раніше ми повідомляли , що влітку цього року в Україні розпочав роботу новий державний регулятор ринку азартних ігор — агентство «ПлейСіті». Його мета — зробити ринок азартних ігор і лотерей прозорим та контрольованим.

