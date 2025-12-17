У Мінрозвитку прокоментували інформацію про можливий податок на відновлення Сьогодні 10:02 — Казна та Політика

Міністерство розвитку громад та територій України не планує розробляти або запроваджувати податок на відбудову. Інформація про можливе введення такого податку, яка з’явилася в окремих медіа, є неправильною інтерпретацією публічної дискусії щодо фінансування відновлення країни.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум пояснила, що в інтерв’ю Forbes Ukraine вона наводила приклади інших країн, які після природних катаклізмів запроваджували спеціальні податки. Водночас вона одразу наголосила, що для України такий підхід не розглядається.

«Ми працюємо над тим, щоб залучити якомога більше грантового та пільгового фінансування зараз, поки не зʼявиться можливість репарацій», — наголосила Шкрум.

Пріоритети використання податків

Податки, які нині сплачують громадяни, у першу чергу спрямовуються на фінансування оборони та безпеки України. Запровадження додаткового податкового навантаження для фінансування відбудови наразі не розглядається.

Водночас у міністерстві визнають, що відновлення країни потребує значних ресурсів. Позиція держави залишається незмінною: основний фінансовий тягар за зруйновані міста і громади має нести росія як держава-агресор.

Шкрум зазначила, що відновлення України триває вже зараз. Міністерство розвитку громад та територій працює над залученням коштів насамперед через міжнародну допомогу, гранти та пільгові кредити.

Крім того, опрацьовується створення Фонду відновлення, який має забезпечити швидше накопичення коштів та прозоре їх використання.

Що відомо про «новий» податок на відновлення

Альона Шкрум розповіла в інтервʼю Forbes, що в уряді працюють над над створенням окремого Фонду відбудови, щоб наповнити його коштами після завершення війни можуть запровадити окремий податок. У інтервʼю йшлося, що в перспективі Фонд відбудови може наповнюватися від окремого податку, як це робили в Японії. Але до закінчення війни окремого податку точно не буде. Основне завдання — напрацювати механізм фонду відновлення: створити базу, запустити інституцію, почати акумулювати внески міжнародних партнерів, навіть якщо на старті вони будуть невеликими.

Після публікації інтерв’ю вона заперечила , що обговорюється запровадження нового податку, пояснивши, що її заяву неправильно інтерпретували.

«В інтервʼю я навела приклад, що окремі країни вводили для цього спеціальний податок. Але так само й сказала, що це не наш варіант. Ми ж працюємо над тим, щоб залучити якомога більше грантового та пільгового фінансування зараз, поки не зʼявиться — можливість репарацій. А вона обовʼязково буде», — наголосила Шкрум.

Зі свого боку голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев заявив у своєму Telegram-каналі, що наразі ніхто не розглядає введення додаткового грошового навантаження на відновлення у вигляді податків.

«Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від рф. Крапка. Заявляю це як Секретар Ради з відновлення», — написав він.

