Рада ухвалила закон про статус іноземців на військовій службі
Рада ухвалила закон про статус іноземців на військовій службі
Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому проєкт Закону № 14052 про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу та медичного забезпечення військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства.
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Закон спрямований на оновлення правового регулювання питань документування іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт на проходження військової служби.

Посвідки на тимчасове проживання

Змінами до закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» передбачено документування іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України, посвідками на тимчасове проживання.
Такі посвідки видаватимуться на період дії контракту та протягом 3 місяців після його припинення або розірвання, за винятком визначених законом випадків. Також встановлюється перелік документів, на підставі яких оформлюватиметься посвідка на тимчасове проживання для цих осіб.

Перехідні строки

Законом визначено строки звернення за оформленням посвідки на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які уклали контракт до набрання чинності цим законом.
Подати документи вони зможуть протягом 6 місяців з дня набрання чинності закону.
Змінами до закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України» скорочується строк набрання чинності цим законом до 3 місяців.
У законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» встановлено, що його дія не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.
Водночас для цих категорій зберігається дія норм, що стосуються грошового забезпечення, медичного забезпечення та надання відпусток військовослужбовцям.
