Іноземні добровольці отримають більше можливостей для служби в ЗСУ

Іноземні добровольці отримають більше можливостей для служби в ЗСУ

Іноземні добровольці, які підпишуть контракт зі Збройними силами України, отримають ширші можливості для проходження служби.

Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

«Сухопутні війська Збройних Сил України продовжують розвиток системи залучення та використання іноземних добровольців, які ухвалили рішення підписати контракт і проходити службу у складі Збройних Сил України», — сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали, що окремі формати, створені у 2022 році, допомогли швидко інтегрувати іноземців у найскладніший період оборони країни. З того часу ситуація на фронті змінилися.

Нова модель служби для іноземних військових

Зараз триває перехід до оновленого підходу щодо застосування іноземних військовослужбовців. Його ключовий принцип полягає у максимально ефективному використанні їхнього досвіду, мотивації та професійних навичок у підрозділах, де такі фахівці потрібні найбільше.

Добровольці з інших країн, які підписують контракт із Збройними Силами України, отримають ширші можливості для проходження служби. Це стосується права обирати бойову бригаду, напрямок та специфіку служби відповідно до власної підготовки, досвіду та побажань. Такий підхід дає змогу забезпечити кращу інтеграцію та рівні можливості з українськими військовими, а також раціональніше використовувати кадровий ресурс.

«Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями та більш раціональне використання кадрового ресурсу», — пояснили в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше в.о. начальника відділу координації з питань проходження військової служби іноземцями в ЗСУ Костянтин Мілевський заявляв , що нині в Збройних силах України служать добровольці із 72 країн. Близько 40% — це представники Південної Америки. Якщо на початку повномасштабного вторгнення до ЗСУ долучалося 100−150 іноземців на місяць, то нині, за його словами, ця цифра сягає приблизно 600.

Загалом же станом на зараз до підрозділів Сухопутних військ долучилися понад 8 тисяч добровольців з інших країн, каже Мілевський. Та не виключає, що ця цифра, вочевидь, щонайменше вдвічі більша в межах всіх видів Збройних сил.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв , що питання розширення мобілізації є одним із найскладніших для держави, армії та суспільства. За словами Зеленського, нині мобілізація в Україні відбувається за рішенням армії, яка ухвалила призов близько 30 тисяч осіб щомісяця.

Президент також додав, що питання мобілізації часто порушують міжнародні партнери України, однак вони не перебувають на полі бою й не стикаються з тими реаліями, які переживає українська держава.

