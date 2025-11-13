Ми мобілізуємо 30 000 на місяць, але військові та партнери просять більше, — Зеленський Сьогодні 20:19

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання розширення мобілізації є одним із найскладніших для держави, армії та суспільства.

Про це він розповів інтерв’ю Bloomberg передає РБК-Україна.

Глава держави зазначив, що тема мобілізації залишається дуже складною через тимчасові відступи на фронті. За його словами, питання людей є «найчутливішим і найважчим» для нього самого, для солдатів, громадян і міжнародних партнерів України.

Потрібен баланс між армією та економікою

Зеленський наголосив, що чисельність української армії не можна порівнювати з російською через різницю в масштабах держав.

Він підкреслив, що навіть коли військові просять мобілізувати більше людей, потрібно зважати на інтереси суспільства. Люди працюють, сплачують податки, і саме з цих коштів формується фінансування оборони.

«Потрібно знайти баланс», — зазначив президент.

Поточний рівень мобілізації

За словами Зеленського, нині мобілізація в Україні відбувається за рішенням армії, яка ухвалила призов близько 30 тисяч осіб щомісяця.

Президент також додав, що питання мобілізації часто порушують міжнародні партнери України, однак вони не перебувають на полі бою й не стикаються з тими реаліями, які переживає українська держава.

Нагадаємо, Finance.ua раніше писав , що мер Києва Віталій Кличко закликав знизити граничний вік для призову, оскільки Україна зіткнулася з гострою нестачею військовослужбовців. «У нас великі проблеми із солдатами — з людськими ресурсами», — сказав Кличко, додавши, що велика кількість чоловіків тікає до Європи.

«Раніше в армії служили 18-річні, але це ще діти. Зараз мобілізують із 25 років, але, можливо, вік можна було б зменшити до 23 чи 22», — сказав мер Києва.

