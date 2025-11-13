Чому варто інвестувати у венчур, та що наразі відбувається на цьому ринку — відповідь експерта Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Багато інвесторів розглядають венчур як один із перспективних інструментів інвестування. Останніми роками особливої популярності набули венчурні фонди, що працюють у сфері штучного інтелекту — галузі, яка стрімко розвивається та приваблює значні обсяги капіталу.

» IT-підприємець, head of в Promodo, а також Principal в Toloka — Олександр Шарко. Яка ж ситуація з венчурним ринком 2025 року, та для чого взагалі йти в венчур? Про це розповів під час конференції « Жити на відсотки IT-підприємець, head of в Promodo, а також Principal в Toloka — Олександр Шарко.

Під час виступу Шарко зазначив, що обсяг угод за перші три квартали 2025 року вже перевищив показники 2024 року, хоча за кількістю угод зростання не спостерігається. Що стосується штучного інтелекту, спікер підкреслив його домінування у всіх сегментах.

«Більше ніж половина всіх венчурних інвестицій спрямовується у сферу ШІ — 55%. У США ця цифра сягає 64%. Компанії з ШІ оцінюються у 2 трильйони доларів і становлять 22% усіх проінвестованих компаній», — зазначив Шарко.

Також він розповів, що 68% об’єму всіх AI угод прийшлося на три компанії: OpenAI, Anthropic та xAI. Загалом, спікер зауважив, що наразі спостерігається дуже великий ажіотаж навколо ШІ.

За словами експерта, дуже багато перегрітого ринку з погляду оцінок, кількості грошей, тому всі очікують корекції та охолодження.

Щодо венчурного ринку загалом, то тут наразі спостерігається найвища концентрація за 10 років — топ-10 фондів залучають 42,9% усього капіталу. Цікаво, що в США спостерігається найнижчий показник за десятиліття, де венчурні фонди зібрали 45,7 млрд доларів у 376 нових фондів.

Натомість, як сказав Шарко, якщо не брати до уваги ШІ, то тут ринок не для ШІ-компаній залишається ринком інвестора, де можна більш консервативно інвестувати та обирати компанії. Але, тут є і негативна сторона.

«Через це багатьом компаніям набагато складніше залучати гроші. Водночас компанія, яка перебуває на венчурному етапі, але не пов’язана з ШІ, перебуває в пастці, адже може на багато років зависнути в паблік і не зможе продатися», — зазначив IT-фахівець.

Також Шарко навів приклад венчурних компаній, які зросли найбільше.

Щодо того, для чого ж взагалі йти в венчур. Тут Шарко виокремив такі причини:

екстремально швидке зростання ШІ-стартапів та «скажені» мультиплікатори;

зростання defence, cybersec, HardTech, MedTech та FinTech;

повільне зростання IPO.

