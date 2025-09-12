0 800 307 555
Шмигаль розповів про рівень мобілізації та резерви в Україні

Казна та Політика
Міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що рівень мобілізації в Україні залишається стабільним і дозволяє не лише компенсувати втрати особового складу, а й формувати резерви.
Про це він розповів в інтерв’ю Sky News.
За словами Шмигаля, за останні 12 місяців мобілізація в Україні демонструє тенденцію до зростання, забезпечуючи потреби армії. «Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання, і ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви», — зазначив він.
Водночас він підкреслив, що росія, попри значно більші втрати — близько 1 мільйона осіб, половина з яких загинула, — також здатна покривати свої втрати.
«Вони покривають всі ці втрати, тому для них немає жодних проблем, а вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема», — додав міністр.
Раніше йшлося, що мобілізація в Україні не зупиниться навіть у випадку оголошення припинення вогню. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.
«Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес іще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні міру готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання», — заявив Паліса.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.
