МВФ прогнозує дефіцит фінансування України до 2027 року в розмірі до 20 мільярдів доларів — Bloomberg

Казна та Політика
122
Міжнародний валютний фонд вважає, що потреби України у фінансуванні протягом наступних двох років можуть перевищити оцінки уряду в Києві аж на 20 мільярдів доларів, саме тоді, коли мають розпочатися переговори щодо нового пакету допомоги.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що ця розбіжність з’ясувалася під час зустрічей співробітників МВФ у Києві минулого тижня, які були присвячені питанню зовнішнього фінансування на 2026−2027 роки, повідомило обізнане джерело. Узгодження цих різних оцінок є критично важливим перед тим, як МВФ (що базується у Вашингтоні) розглядатиме запит України на нову програму кредитування, оскільки чинне фінансування невдовзі вичерпається.
«Якщо прогнози МВФ підтвердяться, Києву, ймовірно, доведеться щороку залучати додаткові мільярди доларів підтримки від західних союзників, щоб утримати оборону проти росії. Війна триває вже четвертий рік, кінця не видно, і зростає занепокоєння, що країна може не впоратися з дедалі більшими військовими витратами», — зазначає видання.
МВФ є третім за обсягом кредитором України, однак його підтримка супроводжується жорсткими умовами.
Київ наполягає на своїй попередній оцінці: 37,5 мільярда доларів необхідного фінансування на два роки. Водночас, за даними одного з чиновників, знайомого з переговорами, МВФ оцінює потреби у додаткових 10−20 мільярдів доларів. Ця особа побажала залишитися анонімною, оскільки переговори ведуться за зачиненими дверима.
Очікується, що наступного тижня обидві сторони узгодять остаточну цифру. Після цього уряд України разом із МВФ звернуться до союзників із проханням про додаткове фінансування.
Кабінет міністрів та Міністерство фінансів України відмовилися від коментарів до офіційної заяви МВФ. Представник самого фонду також відмовився коментувати.
За матеріалами:
УНН
