Україна та МВФ будуть шукати оптимальні рішення для подальшого фінансування

Найближчими тижнями відбудуться консультації на технічному рівні між командами України та Міжнародного валютного фонду, щоб максимально деталізувати параметри нової програми.

Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.

Він зазначив, що Місія International Monetary Fund завершує свій робочий візит до Києва, упродовж якого команди України та МВФ провели низку важливих експертних зустрічей.

Також, за його словами, НБУ почав підготовку до участі в Щорічних зборах МВФ та Світового банку у Вашингтоні, під час яких відбудеться продовження діалогу із партнерами щодо сталої підтримки України.

«Я вдячний Гевіну Грею, командам МВФ та Уряду України за конструктивну роботу… За плечами ми маємо трирічний досвід спільної роботи, який демонструє високу результативність нашої співпраці», — написав Пишний.

Він наголосив, що програма МВФ була і залишається визначальним майданчиком для консолідації партнерської підтримки.

«Ми й надалі розраховуємо на виняткове лідерство МВФ та наше успішне партнерство для збереження макрофінансової стабільності на шляху України до миру», — зазначив очільник НБУ.

«Україна успішно пройшла рекордні вісім переглядів за програмою. Вдячний МВФ за незмінну експертну та фінансову підтримку. Водночас активні бойові дії тривають, планування державного бюджету України на наступний рік відбувається в умовах високої невизначеності. Протягом тижня разом із експертами МВФ обговорювали потребу в підготовці нової програми фінансової співпраці, яка краще відповідатиме поточним та середньостроковим пріоритетам України. Очікуємо на продовження тісного діалогу в найближчі тижні, щоб узгодити подальші кроки», — додав міністр фінансів Сергій Марченко за підсумками зустрічей.

За його словами, експерти МВФ вчергове відзначили ефективну роботу уряду України в реалізації програми EFF та підтримці фінансової стабільності країни.

Нагадаємо, ЗМІ писали , що після прибуття місії МВФ Україна планує представити пропозиції щодо укладення нової програми фінансової підтримки.

Також ми повідомляли, що Україна звернулася до МВФ з офіційним запитом про нову програму співпраці.

