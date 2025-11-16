0 800 307 555
Попит на електрокари зріс на 145%: найпопулярніші моделі жовтня

Фото: Volkswagen ID. Unyx
Минулого місяця українці придбали майже 10,5 тис. електромобілів, що на 145% більше, ніж у жовтні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найпопулярніші електромобілі жовтня

За даними аналітиків, основну частку покупок становили легкові авто — 10 221 од., з яких 2 406 були новими (+148%), а 7 815 — вживаними (+147%).
Серед 274 комерційних електромобілів новими були 46 авто (у жовт.2024 р. з 153 од. новими були 17 авто).
Варто зазначити, що до пʼятірки найпопулярніших нових електрокарів потрапили 3 моделі автовиробника BYD.
ТОП-5 нових електромобілів жовтня:
  • Volkswagen ID. Unyx — 441 од.;
  • BYD Song Plus EV — 387 од.;
  • BYD Leopard 3 — 261 од.;
  • Zeekr 7X — 169 од.;
  • BYD Sea Lion 07 — 149 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
  • Tesla Model Y — 942 од.;
  • Tesla Model 3 — 862 од.;
  • Nissan Leaf — 697 од.;
  • Kia Niro EV — 490 од.;
  • Renault Zoe — 351 од
Раніше Finance.ua писав, що за жовтень українці придбали понад 26,1 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це на 60% більше, ніж торік, а порівняно з вереснем попит зріс на 12%.
Середній вік імпортованих вживаних машин у жовтні становив 8,2 року.
За матеріалами:
Finance.ua
