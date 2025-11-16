Попит на електрокари зріс на 145%: найпопулярніші моделі жовтня
Минулого місяця українці придбали майже 10,5 тис. електромобілів, що на 145% більше, ніж у жовтні минулого року.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найпопулярніші електромобілі жовтня
За даними аналітиків, основну частку покупок становили легкові авто — 10 221 од., з яких 2 406 були новими (+148%), а 7 815 — вживаними (+147%).
Серед 274 комерційних електромобілів новими були 46 авто (у жовт.2024 р. з 153 од. новими були 17 авто).
Варто зазначити, що до пʼятірки найпопулярніших нових електрокарів потрапили 3 моделі автовиробника BYD.
ТОП-5 нових електромобілів жовтня:
- Volkswagen ID. Unyx — 441 од.;
- BYD Song Plus EV — 387 од.;
- BYD Leopard 3 — 261 од.;
- Zeekr 7X — 169 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 149 од.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y — 942 од.;
- Tesla Model 3 — 862 од.;
- Nissan Leaf — 697 од.;
- Kia Niro EV — 490 од.;
- Renault Zoe — 351 од
Раніше Finance.ua писав, що за жовтень українці придбали понад 26,1 тис. вживаних легковиків з-за кордону. Це на 60% більше, ніж торік, а порівняно з вереснем попит зріс на 12%.
Середній вік імпортованих вживаних машин у жовтні становив 8,2 року.
Поділитися новиною
Також за темою
Попит на електрокари зріс на 145%: найпопулярніші моделі жовтня
Tesla представила Model Y з запасом ходу 821 км (фото)
Які прилади споживають найбільше електронергії
Motorola представила доступні навушники Moto Buds Bass з ANC
ШІ не виправдав очікувань: чому компанії повертають звільнених працівників
Дебютував новий Toyota Hilux 2026: як змінилося найнадійніше авто сучасності (фото, відео)