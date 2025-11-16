Які прилади споживають найбільше електронергії Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Які прилади споживають найбільше електронергії

Часто вважається, що найбільше навантаження створює чайник чи холодильник, але справжні лідери за споживанням ховаються серед менш помітних пристроїв. Вони працюють навіть у стані спокою, постійно витрачаючи енергію.

Про це повідомляє Onet.

Що споживає найбільше електроенергії

Зарядні пристрої для телефонів, ноутбуків і планшетів постійно підключені до мережі. Один такий пристрій у режимі очікування споживає від 0 до 0,3 Вт.

Для сім’ї з чотирьох осіб, у кожної з яких є телефон, ноутбук і планшет, річне споживання енергії може бути значним.

Одним із недооцінених приладів, який може збільшити рахунки за електроенергію, є мікрохвильова піч. Цей прилад часто рятує у щоденній метушні, дозволяючи швидко розігріти їжу.

Навіть коли здається, що він неактивний, він може споживати енергію через світлодіодний дисплей, який постійно світиться. Впродовж року це призводить до збільшення витрат на електроенергію.

Як зменшити непотрібне споживання енергії

Варто пам’ятати, що не всі пристрої потрібно постійно підключати до мережі, повідомляє CNET.

Відключення зарядних пристроїв, мікрохвильової печі або кавоварки, коли вони не використовуються, — це простий спосіб зменшити витрати на електроенергію у вашому домі.

Такі дії також позитивно впливають на довговічність приладів, безпеку оселі та ваш бюджет.

