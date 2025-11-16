Дебютував новий Toyota Hilux 2026: як змінилося найнадійніше авто сучасності (фото, відео)
Новий Toyota Hilux дев’ятого покоління презентували на автошоу в Таїланді, а його продажі в Азії, Європі та Австралії стартують із грудня.
Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.
Рамний пікап Toyota Hilux — найнадійніше авто сучасності. У знаменитому британському шоу Top Gear він зміг продовжити рух після пожежі, затоплення та обвалу будівлі на нього.
Дизайн Toyota Hilux 2026
Новий Toyota Hilux зберігає знайомий силует, а от його «лице» стало сучаснішим — витримане в новому фірмовому стилі.
Безрамкова решітка радіатора поєднується з розкосими діодними фарами. В електричному варіанті дизайн передньої частини дещо інший.
Як і раніше, пікап Toyota Hilux пропонуватимуть із дводверною, подовженою та чотиридверною кабіною. Вантажопідйомність становить 715 кг в електричній версії та 1000 кг — в дизельній. Авто зберегло рамну платформу IVM.
Розміри Toyota Hilux 2026:
- довжина — 5320 мм;
- ширина — 1855 мм;
- висота — 1800 мм;
- колісна база — 3085 мм.
Салон Toyota Hilux 2026
Інтер’єр Toyota Hilux став сучаснішим і витриманий в стилістиці нового Prado. Пікап отримав цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий центральний тачскрін.
Усі Toyota Hilux 2026 отримали комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense, а серед опцій є камери кругового огляду з позашляховим режимом.
Новий пікап Toyota Hilux, характеристики
Дизельний пікап Toyota Hilux 2026 зберіг перевірений 2,8-літровий двигун на 204 к. с. Його пропонуватимуть як із «м'якою» гібридною установкою, так і без неї. Авто здатне буксирувати 3,5-тонний причіп.
В окремих країнах залишиться 2,7-літрова бензинова четвірка потужністю 163 к. с. Новий Toyota Hilux із ДВЗ буде доступним із 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП, а його повний привід доповнений знижувальною передачею.
Електромобіль Toyota Hilux BEV також є повнопривідним і оснащений 196-сильною двомоторною установкою. Із батареєю на 59,2 кВт∙год запас ходу становить 240 км. Максимальна маса причепа — 1,6 тонни. У 2028 році з’явиться модифікація з водневими паливними елементами.
