У НБУ пояснили, чому Україні може знадобитися нова програма з МВФ — Finance.ua

У НБУ пояснили, чому Україні може знадобитися нова програма з МВФ Сьогодні 14:22 — Казна та Політика

У НБУ пояснили, чому Україні може знадобитися нова програма з МВФ

Тривалі високі безпекові ризики та значні оборонні витрати у 2026 році ускладнюють дев’ятий перегляд чинної програми EFF співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Це пов’язано з особливостями формату таких програм. Водночас нова програма з довшим горизонтом планування має значно більше шансів відповідати внутрішнім критеріям МВФ.

Такою думкою поділився перший заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

«Якщо говорити про якусь перспективу наступних років, ця програма має більше фокусуватися на створенні умов для відновлення економіки з потужним євроінтеграційним фокусом», — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він підкреслив, що у фінансовому секторі реалізуються амбітні плани зі створення інфраструктури фінансових ринків, які повинні стати фундаментом для подальшого економічного відновлення.

Що буде в новій програмі

На його думку, потенційна нова програма стане логічним продовженням нинішньої та, як і раніше, зосередиться на підтримці макроекономічної й фінансової стабільності.

Крім того, вона повинна допомогти консолідувати ресурси міжнародних партнерів для покриття дефіциту бюджету та фінансування оборонних потреб.

Читайте також Нова програма з МВФ: навіщо вона потрібна Україні та якими будуть умови

Ніколайчук також наголосив на важливості зберегти програму як складову ширшого фінансового пакета за участю міжнародних партнерів, де МВФ традиційно виконує провідну роль у координації зусиль.

Нагадаємо, наприкінці червня, після восьмого перегляду програми розширеного фінансування EFF, дев’ятий та десятий перегляди, заплановані відповідно на серпень і грудень 2025 року, було об’єднано в один. Його проведення очікується у четвертому кварталі 2025-го.

Крім того, голова НБУ Андрій Пишний 21 серпня повідомив, що місія МВФ найближчими тижнями відвідає Київ, аби оцінити потребу в новій програмі та підготувати ґрунт для дев’ятого перегляду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.