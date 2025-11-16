У країнах ЄС рекордно зросла кількість біженців з України
У вересні тимчасовий захист у країнах Європейського Союзу отримала рекордна кількість біженців з України — понад 79 тисяч. Це найвищий показник від серпня 2023 року.
Про це свідчать дані Євростату.
Чому зросла кількість біженців
Зазначається, що у вересні кількість українських біженців, які отримали тимчасовий захист, збільшилася майже на 49% у порівнянні з серпнем.
За даними Євростату, це пояснюється рішенням української влади дозволити чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з країни.
Станом на кінець вересня 2025 року у ЄС мали статус тимчасового захисту близько 4,3 мільйона українців.
Які країни прийняли найбільше українських біженців:
- Німеччина — 28,3 %
- Польща — 23,5 %
- Чехія — 9 %
Статистика показує, що українці складають понад 98 % осіб, які отримали захист у ЄС. З них 44 % - дорослі жінки, 31 % - неповнолітні та 25,1 % - дорослі чоловіки.
Finance.ua вже писав, що країни Європи з початку повномасштабної війни надали безпрецедентну фінансову допомогу українцям, які змушені були залишити свої домівки.
З січня 2022 по серпень 2025 року загальна сума витрат на підтримку українських біженців у Європі склала 137,4 мільярда євро.
Німеччина є беззаперечним лідером за масштабами допомоги: понад 1,2 мільйона українців отримали там притулок, а видатки федерального уряду сягнули 36,55 мільярда євро.
