Країни Європи, які найбільше грошей витратили на українських біженців (інфографіка)

Країни Європи з початку повномасштабної війни надали безпрецедентну фінансову допомогу українцям, які змушені були залишити свої домівки.

Про це йдеться в дослідженні Ukraine Support Tracker, пише inpoland

З січня 2022 по серпень 2025 року загальна сума витрат на підтримку українських біженців у Європі склала 137,4 мільярда євро.

Хто в лідерах

Німеччина

Ця країна є беззаперечним лідером за масштабами допомоги: понад 1,2 мільйона українців отримали там притулок, а видатки федерального уряду сягнули 36,55 мільярда євро.

Кошти спрямовувалися на соціальні виплати, оплату житла, медичну допомогу та курси інтеграції.

Польща

Ця країна прихистила близько 1 мільйона осіб, витратила 29,3 мільярда євро.

Чехія

Понад 8 мільярдів євро на підтримку 397 тисяч переселенців.

Помітний внесок зробили й інші держави.

Іспанія

Спрямувала 8,63 мільярда євро на утримання майже 248 тисяч українців.

Франція

4,46 мільярда євро для 74 тисяч переселенців.

Велика Британія

3,83 мільярда євро, реалізуючи програму «Homes for Ukraine».

Суттєві витрати також понесли Румунія (4,17 млрд євро), Італія (3,64 млрд), Швейцарія (3,56 млрд) та Бельгія (3,39 млрд).

За оцінкою експерта, приблизно 70% українців залишаться за кордоном навіть після завершення війни, адже вони вже інтегрувалися в інших країнах.

Що впливатиме на повернення українців

На рішення українців повертатися впливатимуть чотири ключові фактори: безпека, робота, житло та соціальна інфраструктура.

Безпека. Завершення війни стане визначальним фактором, після якого українці замислюватимуться про повернення.

Робота. Громадяни оцінюватимуть, чи буде можливість працевлаштуватися, заробляти кошти на життя, утримання родини і т.д.

Житло. Важливим фактором є й наявність власної нерухомості в Україні або змога придбати житло. Українці зважатимуть, чи існують іпотечні програми, які дозволять пересічній людині купити житло.

