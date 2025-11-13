У яких випадках зарплата може бути меншою за мінімальну — пояснення Держпраці Сьогодні 16:06 — Особисті фінанси

У яких випадках зарплата може бути меншою за мінімальну — пояснення Держпраці

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про оплату праці», кожен працівник має право отримувати заробітну плату відповідно до законодавства, колективного договору та умов трудового договору. Проте є випадки, коли зарплата може бути нижчою за мінімальну.

Коли зарплата може бути нижчою за мінімальну

Як пояснили в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці, це можливо, якщо працівник:

не виконав встановлені норми виробітку;

допустив брак у продукції;

з інших причин, визначених законодавством, і ці причини сталися з його вини.

Заборона дискримінації в оплаті праці

Закон забороняє будь-яке зниження розміру оплати праці з дискримінаційних причин. Зокрема, не допускається різниця в оплаті залежно від:

походження;

соціального чи майнового стану;

раси, національності, статі, мови;

політичних або релігійних переконань;

членства у профспілці;

роду занять чи місця проживання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Державну службу статистики повідомляв , що у вересні середня зарплата штатних працівників в Україні склала 26 623 грн, перевищивши серпневий показник на 712 грн або 2,7% (25 911 грн). Традиційно працівники сфери інформації та телекомунікацій мають найвищі доходи в Україні — 64 330 грн. Освітяни ж отримують найменше — 16 901 грн.

Розмір мінімальної зарплати у 2025 році становить 8000 грн упродовж усього року.

