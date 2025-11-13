0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У яких випадках зарплата може бути меншою за мінімальну — пояснення Держпраці

Особисті фінанси
175
У яких випадках зарплата може бути меншою за мінімальну — пояснення Держпраці
У яких випадках зарплата може бути меншою за мінімальну — пояснення Держпраці
Згідно зі статтею 21 Закону України «Про оплату праці», кожен працівник має право отримувати заробітну плату відповідно до законодавства, колективного договору та умов трудового договору. Проте є випадки, коли зарплата може бути нижчою за мінімальну.

Коли зарплата може бути нижчою за мінімальну

Як пояснили в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці, це можливо, якщо працівник:
  • не виконав встановлені норми виробітку;
  • допустив брак у продукції;
  • з інших причин, визначених законодавством, і ці причини сталися з його вини.

Заборона дискримінації в оплаті праці

Закон забороняє будь-яке зниження розміру оплати праці з дискримінаційних причин. Зокрема, не допускається різниця в оплаті залежно від:
  • походження;
  • соціального чи майнового стану;
  • раси, національності, статі, мови;
  • політичних або релігійних переконань;
  • членства у профспілці;
  • роду занять чи місця проживання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Державну службу статистики повідомляв, що у вересні середня зарплата штатних працівників в Україні склала 26 623 грн, перевищивши серпневий показник на 712 грн або 2,7% (25 911 грн). Традиційно працівники сфери інформації та телекомунікацій мають найвищі доходи в Україні — 64 330 грн. Освітяни ж отримують найменше — 16 901 грн.
Розмір мінімальної зарплати у 2025 році становить 8000 грн упродовж усього року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems