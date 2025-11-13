Українцю прислали платіжку на 1,5 млн грн: за що отримав таку суму Сьогодні 19:33 — Особисті фінанси

Українцю прислали платіжку на 1,5 млн грн: за що отримав таку суму

Харківський районний суд Харківської області зобов’язав двох чоловіків доплатити за газ 1,5 млн грн. Таке донарахування провели через те, що, як йдеться в матеріалах справи, газовики під час перевірки побачили розтягнутий трос та зміщену пломбу на лічильнику.

В результаті мешканці будинку могли користуватись газом, який було відключено ще минулого року.

Про це йдеться в матеріалах справи № 635/4211/25.

Один з чоловіків — власник будинку. Другий, судячи з матеріалів справи, проживав в будинку разом з родиною. При тому за збереження пломб лічильника відповідає власник приміщення, у якому вони знаходяться.

В лютому 2025-го газовики перевіряли тих споживачів, яких було відключено від газу. Виявилось, що пломбувальний трос у відповідача був розтягнутий, а пломба знаходилась в іншому положенні.

«…У зв’язку з чим охоронна пломба не несе охоронної функції від несанкціонованого відбору природного газу. На території домоволодіння знаходиться теплиця, в якій вирощують квіти. На момент виявлення порушення теплиця опалювалася саморобним твердопаливним приладом. В приміщенні теплиці знайдено газовий саморобний пальник з запахом газу без наявного підключення до газової системи, про що було складено Акт про порушення № 004019», — зазначено в рішенні суду.

Поряд з будинком працівники «Газорозподільні мережі України» побачили теплицю, в який вирощували квіти. Там знайшли саморобний пальник з запахом газу. Газовики склали акт про порушення, а син мешканця його підписав.

«Згідно проведеного донарахування на адресу споживача було надіслано окреме платіжне доручення, яке було проігноровано споживачем, внаслідок чого утворилась заборгованість, яка на теперішній час не погашена, чим саме через свої дії Відповідачами завдано шкоди ТОВ „Газорозподільні мережі України“ у розмірі 1 511 245,99 грн», — йдеться в рішенні.

Суддя вирішив, що саме відповідач як споживач природного газу, несе відповідальність за збереження і цілісність лічильнику, навіть якщо він не користувався газом.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.